16 Yaşında Suç İşledi, 41 Yaşında Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkut Öztürk olayla ilgili bulguları aktardı. Öztürk huzurda bulunan zanlı Kasım Alp’in Ekim 1991 yılında müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini ve teminata bağlanmasının ardından 1992 yılı içerisinde yasadışı yoldan yurtdışına kaçtığını söyledi. Polis zanlının isminin tüm kapılara bildirildiğini ve aran kişi olarak kayıt edildiğini söyledi. Polis memuru Erkut Öztürk zanlının aradan geçen 25 yıllık sürenin ardından 28 Temmuz tarihinde Girne Turizm Limanından ülkemize giriş yapmak isterken tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde yasal statüsü olmadığını belirterek tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.