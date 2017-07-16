Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:20

16 Yaşında Suç İşledi, 41 Yaşında Yargılanacak

16 Yaşında Suç İşledi, 41 Yaşında Yargılanacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Ülkemizde henüz daha 16 yaşındayken Ekim 1991 yılında müstahdem tarafından hırsızlık suçu işleyen ve yargılanmayı beklemeyip 1992 yılında yurtdışına firar eden Türkiyeli zanlı Kasım Alp aradan 25 yıl geçtikten sonra 28 Temmuz 2017 tarihinde Girne Turizm Limanından ülkeye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkut Öztürk olayla ilgili bulguları aktardı. Öztürk huzurda bulunan zanlı Kasım Alp’in Ekim 1991 yılında müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini ve teminata bağlanmasının ardından 1992 yılı içerisinde yasadışı yoldan yurtdışına kaçtığını söyledi. Polis zanlının isminin tüm kapılara bildirildiğini ve aran kişi olarak kayıt edildiğini söyledi. Polis memuru Erkut Öztürk zanlının aradan geçen 25 yıllık sürenin ardından 28 Temmuz tarihinde Girne Turizm Limanından ülkemize giriş yapmak isterken tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde yasal statüsü olmadığını belirterek tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
16 Yaşında Suç İşledi41 Yaşında Yargılanacak
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de İki Grup Arasında Kavga Çıktı: 15 Gözaltı Girne’de İki Grup Arasında Kavga Çıktı: 15...
Boks Torbası Çaldı Boks Torbası Çaldı
Çalınan Paranın 200 Bin TL'ye Yakın Olduğu Düşünülüyor Çalınan Paranın 200 Bin TL'ye Yakın Olduğu...
27 Yaşındaki Genç 5 Gündür Kayıp 27 Yaşındaki Genç 5 Gündür Kayıp
Uyuşturucu Bulunduran Bir Kişi Tutuklandı Uyuşturucu Bulunduran Bir Kişi Tutuklandı
Seyir Halindeki Araç Alev Aldı Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne’de İki Grup Arasında Kavga Çıktı:...

Haberi Oku