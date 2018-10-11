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15 maganda tutuksuz yargılanacak
15 MAGANDA TUTUKSUZ YARGILANACAK
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15 maganda tutuksuz yargılanacak

15 maganda tutuksuz yargılanacak

11 Ekim 2018 Perşembe 17:09
15 maganda tutuksuz yargılanacak

15 maganda tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de yaklaşık 20 kişi tarafından araç plakası benzerliği yüzünden hiçbir olaya karışmadığı halde ciddi şekilde dövülerek ve hastanelik edilen Nardin Akram Hassan’e saldıranlardan 15’sı tutuklandı. “Vahim Zarar”, “Kasti Hasar”, “Ciddi Darp”, “Tecavüzkâr Alet Taşımak”, “Kanunsuz Topluluk” ve “Rahatsızlık” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Abdurrahman Kaylak, Ömer Gezer, Ziya Can Boylu, Ramazan Kızıltoprak, Nurullah Uslu, Ali Erişik, Caner Kurumuş, Umut Büyükaslan, Yunus Uzun, Can Sakınmaz, Cuma Altay, Umut Göksu ve Koray Ahmet’in ardından Onur Albayrak ve Mustafa Bacanak bugün teminat amaçlı Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Meseleye bağlantısı görülmeyen Adil Uslu ise suçsuz olduğu gerekçesi ile serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman, 03 Ekim 2018 tarihinde 18.20 raddelerinde Şirinler Sokak Gönyeli adresinde, Caner Kurumuş’un trafikte kavga ettiği kişi sanıp, Nardın Akram Hassan’ı berberden çıkışını bekleyerek, kanunsuz olarak toplanan yaklaşık 20 kişi tarafından tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurmuş oldukları demir cop, sopalar ve döner bıçağı ile saldırdıklarını yineledi. Olayda saldırganların, müştekinin sağ eline bir kaç kez vurmak suretiyle sağ elinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğratarak, elleri ve ayakları ile müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiklerini anlattı. Polis memuru Tarman, zanlının boynunda takılmış olan 22 ayar altın zincir kolyeyi çekmek suretiyle kopmasına ve ayakları ile SUL 229478 plakalı aracın sağ ön kapısına vurmak suretiyle kasti kasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı. Polis, kamera kayıtlarında görülen zanlıların tutuklandığını kaydetti.

Tarman, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Tarman, zanlılar Onur Albayrak, Ömer Gezer, Abdurrahman Kaylak, Ramazan Kızıltoprak, Nurullah Uslu, Ali Erişik, Yunus Uzun, Can Sakınmaz, Umut Göksu, Koray Ahmad ve Mustafa Bacanak’ın aleyhine, Kanunsuz topluluk”; Zanlılar, Ziya Can Boylu, Caner Kurumuş, Cuma Altay, “Ciddi Darp”, Umut Büyükaslan’ın aleyhine ise “Vahim Zarar”, “Kasti Hasar” suçlarından aleyhlerine dava getirildiğini belirtti. Tarman, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlılar Onur Albayrak, Ömer Gezer, Abdurrahman Kaylak, Ramazan Kızıltoprak, Nurullah Uslu, Ali Erişik, Yunus Uzun, Can Sakınmaz, Umut Göksu, Koray Ahmad ve Mustafa Bacanak’ın yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, birer KKTC vatandaşı kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Yargıç İnan, Zanlılar, Ziya Can Boylu, Caner Kurumuş, Cuma Altay’ın yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, ikişer KKTC vatandaşı kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. İnan, Umut Büyükaslan’ın yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki KKTC vatandaşı kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman KaylakÖmer GezerZiya Can BoyluRamazan KızıltoprakNurullah UsluAli ErişikCaner KurumuşUmut BüyükaslanYunus UzunCan SakınmazCuma AltayUmut Göksu Koray AhmetOnur Albayrak Mustafa BacanakDarpKavga
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