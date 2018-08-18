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1490 kg kaçak et

4 kişi tutuklandı

1490 kg kaçak et

4 kişi tutuklandı

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:24
1490 kg kaçak et

Temmuz-Ağustos 2018- 17.08.2018 tarihleri arasında, Vadili’de bulunan bir ambarda polis tarafından yapılan kontrolde, F.K. (E-31), M.K. (E-31), H.K. (E-26) ve Y.T (E-50)’nin tasarrufunda G.K.R.Y. Bölgesinden ithal edilmiş olan toplam 1490 kg muhtelif dana ve koyun eti ve  muhtemelen sahte olduğuna inanılan mühür bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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