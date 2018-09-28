1403 kilo kaçak et imha edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyon sonucu ele geçirilen 1403 kilo kaçak et imha edildi. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Erkut Latif teminata bağlanırken, tutuklanan Ö.L’nin olayla bağlantısı olmadığı belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis çavuşu Cemil Özalkın, olayla ilgili bulguları aktardı. Özalkın, 26 Eylül’de saat 15.00 sıralarında DD 158 plakalı van araçta yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş, 76 paket içinde 1403 kilo ağırlığında Rum tarafından kaçak olarak getirildiğinden şüphe edilen sığır eti bulunarak emare alındığını söyledi. Özalkın, zanlı Erkut Latif’in gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti. Tahkikatın tamamlandığını belirten Özalkın, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.