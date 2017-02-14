14 Yıl Sonra Tutuklandı

14 yıl sonra KKTC’ye döndü, tutuklandı...



Mağusa’da, 1999 yılında vefat eden babası Emir Ali N.K.’in adına kayıtlı olan aracın devretme formuna 2003 yılı içerisinde babası adına sahtekarlıkla imza atıp zimmetine 750 TL para geçiren N.K., 14 yıl sonra KKTC’ye geri döner dönmez tutuklandı. “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı N.K., tututksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, zanlı N.K.’in 2003 yılı içerisinde, 1999 yılında vefat eden babası Emir Ali N.K.’in adına kayıtlı bulunan E 238 plakalı aracın KKTC Motorlu Araçlar devretme formuna babası adına sahtekarlıkla imza atıp belgeyi sahtelediğini ve sahte belgeyi tedavüle sürerek 750 TL parayı sahtekarlıkla temin edip zimmetine geçirdiğini açıkladı. Zanlı N.K.’in yurt dışında olduğundan dolayı tespit edilemediğini belirten Yücetürk, zanlının 21 Şubat 2017 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığını ve 26 Şubat 2017 tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Yücetürk, İngiltere’de ikamet eden zanlı N.K.’in uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı N.K.’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 4 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 25’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.Yenidüzen