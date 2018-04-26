13 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Lapta’da 2017 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuğu 900 adet MDMA türü uyuşturucu hapların 16’sını satan ve 880 adet uyuşturucu haplarla suçüstü yakalanan Metin Hallaçoğlu aleyhindeki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davanın oy birliği ile alınan kararında 3 davadan suçlu bulunan Hallaçoğlu, 13 yıl hapse mahkûm edildi. Oy birliği ile alınan kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, olayın olgularını anımsatarak Metin Hallaçoğlu’nun 2017 yılı Şubat ayında Lapta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 880 adet uyuışturucu haplarla suçüstü yakalandığını anlattı.

Hallaçoğlu’nun ülkeye turist vizesi ile 90 günlüğüne giriş yaptığını belirten Sağer, sanığın ülkeye tüccar gibi gelip uyuşturucu piyasasını araştırıp bu işi toptancılığa çevirmeyi planladığını bunun kararda ağırlaştırıcı olduğuna değindi.

Hallaçoğlu’nun ülkeye getirdiği MDMA türü uyuşturucu hapların miktarının azımsanmayacak miktar olduğuna değinen yargıç Temay Sağer, bu suçun 15 yıla kadar hapisliği olduğunu belirtti. Sanığın ülkeye getirdiği uyuşturucu hapların 900 adet olduğunu, bunların 16’sını satmayı başardığını ve kalan uyuşturucu hapları satmayı başarabilseydi çok kişinin zehirleneceğine değinen Sağer, en ağır cezayı uyuşturucu ithal edenlerin alması gerektiğine dikkati çekti.

2017 yılı Mahkeme Faaliyet Raporlarına da değinen Sağer, incelenen raporlarda uyuşturucu suçlarının geçtiğimiz ytıl yüzde 49.34 artış gösterdiğini söyledi. Hallaoğlu’nun tasarrufunda bulunan 880 adet MDMA türü uyuşturucu hapların oldukça fazla olduğunu kaydeden Sağer, sanığın tek gayesinin uyuşturucu hapları satarak para kazanmak olduğuna ve bu durumun sanık aleyhine ağırlaştırıcı olduğunu söyledi. Hallaçoğlu’nun suçu planlayarak işlediğine de değinen Yargıç Temay Sağer, bu eylemin Hallaçoğlu aleyhine ağırlaştırıcı faktör olduğuna vurgu yaparak oy birliği ile alınan kararda uyuşturucu madde MDMA Hap “ithal”, “tasarruf” ve “Para karşılığı uyuşturucu verme” suçlarından 13 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.