Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107015
ALTIN
172.213
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6609
EURO
4.9307
Trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
ÖLÜMLÜ KAZA
Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası
ÖLÜMLÜ KAZAYA 4 YIL HAPİS
13 yıl hapis yatacak
13 YIL HAPİS YATACAK
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
YILDIRIM’I AĞIR CEZA ÇARPTI
banner256
Flaş Haber
13 yıl hapis yatacak
Kapat

13 yıl hapis yatacak

13 yıl hapis yatacak

26 Nisan 2018 Perşembe 23:45
13 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Lapta’da 2017 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuğu 900 adet MDMA türü uyuşturucu hapların 16’sını satan ve 880 adet uyuşturucu haplarla suçüstü yakalanan Metin Hallaçoğlu aleyhindeki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davanın oy birliği ile alınan kararında 3 davadan suçlu bulunan Hallaçoğlu, 13 yıl hapse mahkûm edildi. Oy birliği ile alınan kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

banner223
Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, olayın olgularını anımsatarak Metin Hallaçoğlu’nun 2017 yılı Şubat ayında Lapta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 880 adet uyuışturucu haplarla suçüstü yakalandığını anlattı.

Hallaçoğlu’nun ülkeye turist vizesi ile 90 günlüğüne giriş yaptığını belirten Sağer, sanığın ülkeye tüccar gibi gelip uyuşturucu piyasasını araştırıp bu işi toptancılığa çevirmeyi planladığını bunun kararda ağırlaştırıcı olduğuna değindi.

Hallaçoğlu’nun ülkeye getirdiği MDMA türü uyuşturucu hapların miktarının azımsanmayacak miktar olduğuna değinen yargıç Temay Sağer, bu suçun 15 yıla kadar hapisliği olduğunu belirtti. Sanığın ülkeye getirdiği uyuşturucu hapların 900 adet olduğunu, bunların 16’sını satmayı başardığını ve kalan uyuşturucu hapları satmayı başarabilseydi çok kişinin zehirleneceğine değinen Sağer, en ağır cezayı uyuşturucu ithal edenlerin alması gerektiğine dikkati çekti.

2017 yılı Mahkeme Faaliyet Raporlarına da değinen Sağer, incelenen raporlarda uyuşturucu suçlarının geçtiğimiz ytıl yüzde 49.34 artış gösterdiğini söyledi. Hallaoğlu’nun tasarrufunda bulunan 880 adet MDMA türü uyuşturucu hapların oldukça fazla olduğunu kaydeden Sağer, sanığın tek gayesinin uyuşturucu hapları satarak para kazanmak olduğuna ve bu durumun sanık aleyhine ağırlaştırıcı olduğunu söyledi. Hallaçoğlu’nun suçu planlayarak işlediğine de değinen Yargıç Temay Sağer, bu eylemin Hallaçoğlu aleyhine ağırlaştırıcı faktör olduğuna vurgu yaparak oy birliği ile alınan kararda uyuşturucu madde MDMA Hap “ithal”, “tasarruf” ve “Para karşılığı uyuşturucu verme” suçlarından 13 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 27.04.2018 00:37
Anahtar Kelimeler:
Metin HallaçoğluUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turist önce kaçak çalıştı, sonra hırsızlık yaptı
Turist önce kaçak çalıştı, sonra hırsızlık yaptı
Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası
Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
Tarçın uyuşturucuya geçit vermedi
Tarçın uyuşturucuya geçit vermedi
Çöp sandılar başları belaya girdi
Çöp sandılar başları belaya girdi
Girne'de ev açma
Girne'de ev açma
Yeşilyurt'ta yangın
Yeşilyurt'ta yangın
6 kişiyi tutukladı
6 kişiyi tutukladı
Ercan’da 45 gram eroin
Ercan’da 45 gram eroin
127 kilogram kaçak et
127 kilogram kaçak et

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim