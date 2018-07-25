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125 gram kenevirle yakalandı

125 gram kenevirle yakalandı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:36
125 gram kenevirle yakalandı

125 gram kenevirle yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu tasarrufunda 125 gram uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ioannis Tsiatsıov bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ozan Özder, 24 Temmuz saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu zanlının tasarrufunda yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, uyuşturucu maddenin ise analize gönderildiğini kaydetti. Zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

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Anahtar Kelimeler:
125 Gram UyuşturucuIoannis Tsiatsıov
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