12 Ay Hapis Yatacak

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Lefkoşa’da 1 Ağustos 2016 tarihinde tasarrufundaki 5 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ile yakalanan ve Güney Kıbrıs’tan öncesinde 30 gram daha sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde getirip dağıttığı itirafında bulunan sanık Cengizhan Topacık aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.
Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dünkü duruşmada 2 farklı karar üretti. Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökhan Asafoğulları'nın oy çokluğu ile kabul gören kararını Yargıç Gökhan Asafoğulları açıkladı. Asafoğulları sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağını, sanığın yakalanmazdan kısa süre önce mahkeme tarafından kendisine tanınan şansı değerlendirmeyip benzer suç işlemesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Gökhan Asafoğulları ancak sanığın 17 yaşında olmasını bozuk bir aile yapısında yetişmesini lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdikten sonra sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 12 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.
Yargıç Meltem Dündar ise kendi yazdığı azınlık kararında sanığı 1 ay hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı. Ancak Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökhan Asafoğulları’nın birlikte vermiş olduğu karar oy çokluğu ile sanığın cezasını belirledi.
Sanıkla birlikte yakalanan Süleyman Bulut'un ise davası ayrıldığı için ileriki bir tarihte yargılanması yapılacak.