12 Ay Hapis Yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta 28 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçundan yakalanan Ürdünlü sanık Mohd Abusalah aleyhindeki karar bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Beyoğlu açıkladı. Beyoğlu kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini belirterek sanığın cezasını ülkesinden uzakta çekecek olmasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kıdemli Yargıç Ancak sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve ağır suçlardan olduğunu bu tür suçlara toplum menfaatini korur nitelikte ceza takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanık Abusallah’ın 500 Euro karşılığında 28 gram Hintkeneviri “Alma, tasarruf” suçlarından yargılandığını, ayrıca ülkede 2017 yılından bu yana kaçak olarak kaldığına dikkati çekti. Ülkede uyuşturucu suçlarının 2016 yılına göre 2017 yılının tamamında yüzde otuz artış gösterdiğine değinen Beyoğlu, bir ülkede güvenlik için öncelikli olarak giriş ve çıkışlarda büyük özveri gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu aktarmış olduğu tüm bulgular ve olgular ışığında sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettikleri ve 12 ay hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.