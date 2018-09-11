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100 Gram Uyuşturucu Soruşturması Sürüyor

100 Gram Uyuşturucu Soruşturması Sürüyor

11 Eylül 2018 Salı 14:55
100 Gram Uyuşturucu Soruşturması Sürüyor

100 Gram Uyuşturucu Soruşturması Sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarufunda 100 gram hintkeneviri bulunan Suriye uyruklu zanlı Omar Alabed aleyhinde yürütülen soruşturma henüz tamamalnmadı. Zanlı ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı Omar Alabed’in 07 Eylül 2018 tarihinde, Lefkoşa’da ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlıdan yapılan sorulamada söz konusu uyuşturucu maddeyi ayni gün henüz tespit edilemeyen bir kişi aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettirdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Aranan Bir Şahıs Daha Var

Polis memurur Ozan Özder, soruşturulacak şahıslar, alınacak ifadeler, aranan bir şahıs olduğuna ve parmak izi araştırmasının devam ettiğine dikkat çekerek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı Kaya Muhtaroğlu, müvekkilinin tutuklu yargılanmasına itiraz etti ve teminatla serbest kalmasını talep etti.

6 Gün Tutuklu Kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının tasarrufunda 100 gram uyuşturucu madde bulunduğuna, suç ortağının arandığına, parmak izi sonuçlarının beklendiğine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Omar AlabedUyuşturucu
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