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10 yaşındaki kıza cinsel saldırı

Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 15 yaşındaki E.B isimli erkek zanlı bugün tutuklama talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

10 yaşındaki kıza cinsel saldırı

Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 15 yaşındaki E.B isimli erkek zanlı bugün tutuklama talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

08 Mayıs 2018 Salı 18:42
10 yaşındaki kıza cinsel saldırı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 15 yaşındaki E.B isimli erkek zanlı bugün tutuklama talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Oturum Çocuk Mahkemesi olarak gerçekleştirilirken, duruşma kapalı yapıldı. Yargıç Tacan Reynar, basının görüntü almaması ve isimleri deşifre etmemesi konusunda direktif verdi. Duruşmada zanlının ailesi bulunmazken, avukatı temsil etti.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Alpaslan Yavuz, zanlının cinsel saldırı ve cinsel istismar suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 7 Mayıs tarihinde saat 13.30 sıralarında Surlariçi bölgesinde meydana gelen olayda zanlının 10 yaşındaki kız çocuğunu bölgede bulunan açık bir garaja götürdüğünü, burada kız çocuğu ile cinsel temasta bulunduğunu söyledi. Zanlının güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ifade etti. Polis, garaja yakın işyerlerine ait kamera görüntülerinde zanlının yaptıklarının açık ve net bir şekilde görüldüğünü de söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, çevreden ifadeler alacaklarını, kızın ailesinin de zanlıya zarar verebileceğini belirten polis, 10 yaşındaki çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini ve cinsel saldırının teyit edildiğini söyledi. Polis, kız çocuğunun psikolojik durumu ile ilgili Sosyal Hizmetlerle temasa geçtiklerini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tacan Reynar, duruşmada hazır bulunmayan ailenin bir sonraki oturumda olması direktifi verirken, işlenen suçunun vahametini dikkate alarak zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Elde edilen bilgilere göre, zanlının kız çocuğu ile aynı bölgede oturduğu, küçük kızı markete giderken gördüğü ve bir şey göstereceğini söyleyerek civardaki açık bulunan bir garaja götürdüğü öğrenildi. O esnada mahalleden bir kadının açık kalan garaj kapısından olayı gördüğü, bağırdığı ve zanlının kaçtığı belirtildi.

Son Güncelleme: 08.05.2018 18:54
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