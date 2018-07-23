10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı

22.07.2018 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Alsancak’da Hümeyra KULOĞLU (K-10) ikametgahlarının üst katındaki balkonda oynadığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Hümeyra KULOĞLU kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan ameliyattan sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:19