banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95855
ALTIN
188.030
DOLAR
4.7474
STERLİN
6.2387
EURO
5.5633
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı… Soğutma Çalışmaları Sürüyor...
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı…
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı
10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU AĞIR...
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı

4 metre yükseklikten beton zemine düştü

10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı

4 metre yükseklikten beton zemine düştü

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:19
10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı

22.07.2018 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Alsancak’da Hümeyra KULOĞLU (K-10) ikametgahlarının üst katındaki balkonda oynadığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Hümeyra KULOĞLU kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan ameliyattan sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 genç tutuklandı
3 genç tutuklandı
Güzelyurt ve Alayköy’de yangın
Güzelyurt ve Alayköy’de yangın
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Ani ölüm
Ani ölüm
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
Ercan'dan çıkış yapamadılar
Ercan'dan çıkış yapamadılar
Lefkoşa'da uyuşturucu
Lefkoşa'da uyuşturucu
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
İki asker tacizden yakalandı
İki asker tacizden yakalandı
Uyuşturucu ile yakalandı
Uyuşturucu ile yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim