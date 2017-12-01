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05 Aralık 2017 Salı 16:30

1 Yıl Hapis Yatacak

1 Yıl Hapis Yatacak
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Tarım 1 Yıl Hapis Yatacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haziran ayında yargılandığı 1 gram uyuşturucu alma verme ve tasarruf suçundan yargılanıp denetimli serbestlik yasasından yaralanan madde bağımlısı sanık Ersan Tarım aleyhinde bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi denetimli serbestlik koşullarını ihlal ettiği gerekçesi ile yeniden karara vardı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında sanık aleyhine heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı. Esendağlı karda sanığın benzer suçlardan birçok kez yargılanıp mahkûm olduğunu, son olarak da yeni çıkan denetimli serbestlik yasasından yararlandığını ancak yeniden ihlal ettiğini belirterek sanığı oy birliği 1 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.


 
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Ersan TarımUyuşturucu
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