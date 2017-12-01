Tarım 1 Yıl Hapis Yatacak



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıBaşkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında sanık aleyhine heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı. Esendağlı karda sanığın benzer suçlardan birçok kez yargılanıp mahkûm olduğunu, son olarak da yeni çıkan denetimli serbestlik yasasından yararlandığını ancak yeniden ihlal ettiğini belirterek sanığı oy birliği 1 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.