1 Yıl Hapis Yatacak

Hırsıza 1 yıl hapis





EVRİM KAMALI



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Lefkoşa’da faaliyet gösteren Ara sokak Cafe - Bar isimli iş yerine girerek yazar kasa ve para çalan zanlı İlyas Gümüş aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Güran açıkladı. Güran kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara toplum menfaatini göz önünde tutarak ağır hapis cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Başkan Ömer Güran sanığın genç suçlu kategorisinde olması ve sosyal durumunu lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini ve suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 1 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Sanığın mahkûm olduğu suç nasıl olmuştu.

Sanık İlyas Gümüş Lefkoşa’da faaliyet gösteren Ara sokak isimli Bar'a 1 Kasım tarihinde saat 02.00 raddelerinde pencereden girerek içerde bulunan yazar kasa ile birlikte içerisinde bulunan 200 TL ve 35 Euro nakit parayı çaldıktan sonra yine aynı yerde bulunan çamdan mamul tips kutusunu da kırarak içerisinde bulunan 60 TL parayı da çalarak olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalanmıştı.