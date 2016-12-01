Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Aralık 2016 Salı 13:28

1 Yıl Hapis Yatacak

1 Yıl Hapis Yatacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Hırsıza 1 yıl hapis

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Ara sokak Cafe - Bar isimli iş yerine girerek yazar kasa ve para çalan zanlı İlyas Gümüş aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Güran açıkladı. Güran kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara toplum menfaatini göz önünde tutarak ağır hapis cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Başkan Ömer Güran sanığın genç suçlu kategorisinde olması ve sosyal durumunu lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini ve suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 1 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Sanığın mahkûm olduğu suç nasıl olmuştu.

Sanık İlyas Gümüş Lefkoşa’da faaliyet gösteren Ara sokak isimli Bar'a 1 Kasım tarihinde saat 02.00 raddelerinde pencereden girerek içerde bulunan yazar kasa ile birlikte içerisinde bulunan 200 TL ve 35 Euro nakit parayı çaldıktan sonra yine aynı yerde bulunan çamdan mamul tips kutusunu da kırarak içerisinde bulunan 60 TL parayı da çalarak olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalanmıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Ara Sokak CafeHırsızlık
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlgi Alanları Elektronik İlgi Alanları Elektronik
Akıncılar’da Hırsızlık Akıncılar’da Hırsızlık
Gazimağusa'da Hırsızlık Gazimağusa'da Hırsızlık
İZİNSİZ ESKİ ESER TASARRUFU İZİNSİZ ESKİ ESER TASARRUFU
İki Kişi Tutuklandı İki Kişi Tutuklandı
Çalıştığı İş Yerinden 5 Cep Telefonu Çaldı Çalıştığı İş Yerinden 5 Cep Telefonu Çaldı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

İlgi Alanları Elektronik

Haberi Oku