1 Yıl Hapis Yatacak

Sahte paralarla kumar oynadı 1 yıla mahkum oldu!



Sahte dolarla kumarhanede oyun oynayan, makinenin hata vermesiyle ortaya çıkan sahte dolarla yakalana sanık ve suç ortağı T.H tutuklanarak, 23 Eylül’de teminata bağlanmışlardı. Sanık Tat merkezi cezaevine gönderilirken, T.H. teminatla serbest kalmış daha sonra da teminat değişikliği yaparak yurt dışına çıkarak bir daha geri dönmedi.3 davadan yargılandıMeseleyle ilgili dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün karara bağlandı. Başkanlığı’nda Melek Esendağlı, üye yargıç Murat Soytaç ve üye yargıç Seran Bensen’den oluşan Ağır Ceza Heyeti’nin baktığı davada, İddia Makamında Başsavcılık adına davada Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, mahkemede hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Abdülmecit Tat’ı ‘127 adet sahte ABD dolarını tasarruf etme’, ‘80 adet ABD dolarını tedavüle sürme’ ve ‘sahtecilik ve dolandırıcılık ile birlikte kumar oynamak için 80 adet 100’lük sahte banknotu kumar oynamak için kredi temin etmek’ suçlarından yargıladı.Mahkeme Heyeti, sanığı kendi ikrarı ve İddia Makamının ileri sürdüğü olgular ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.Heyet, sanığın 2 bin 500 dolar tedavüle sürüp geri iade aldığını, söz konusu kumarhaneyi tazmin etmek için girişimde bulunduğunu aktararak, sahte para tedavüle sürme suçunun vahim bir suç türü olup, 7 yıla kadar hapis cezası içerdiğini söyledi. Bu tür suçlarla kişileri istismar ederek, zarara uğrattığını kaydeden Mahkeme Heyeti, kamu menfaatini göz önünde bulundurarak bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.Olayla ilgili sahte paranın miktarının yüksek olmasının, durumunun vahametini artırmakta olduğunu belirten Heyet, sanığın, suç ortağıyla birlikte bu suçu işlediğini, kumarhaneyi tazmin etmek istediğini hatırlattı. Sanığın, müştekinin zararını temin etmeye çalışmasının lehine bir durum olduğunu aktaran Heyet, sanığın ailevi durumunun da dikkate alınan bir husus olduğuna vurgu yaptı.Kamu menfaatinin önemine bir kez daha vurgu yapan Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, sosyal ve kişisel durumunu da dikkate alarak hürriyeti bağlayıcı bir ceza vermeyi uygun gördüklerini belirtti.Ağır Ceza Mahkeme Heyeti, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirerek, sanık Abdülmecit Tat’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Yenidüzen