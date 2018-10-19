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1'i tutuklu, 5'i tutuksuz yargılanacak

1'i tutuklu, 5'i tutuksuz yargılanacak

19 Ekim 2018 Cuma 23:23
1'i tutuklu, 5'i tutuksuz yargılanacak

Teminata bağlandılar…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da, KKTC vatandaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için resmi evrak sahtelemekle suçlanan 6 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da, KKTC vatandaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için resmi evrak sahtelemekle suçlanan 6 zanlı hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Resmi evrak sahteleme” suçlamasıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç, Muhammet Mavideniz, Ali Mavideniz, Mehmet Mavideniz ve Gökay Mavideniz teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ahmet Türker’in 2018 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında zanlı Muhammet Mavideniz’e ait KKTC kimlik kartını, zanlı Muhammet Mavideniz, Ali Mavideniz, Mehmet Mavideniz ve Gökay Mavideniz’in yardımlarıyla aldıktan sonra konu kimlik üzerinde bulunan zanlı Muhammet Mavideniz’in fotoğrafını çıkartıp yerine zanlı Ali Kılıç’ın fotoğrafını yapıştırmak suretiyle resmi belge olan KKTC kimlik kartını sahtelediklerini anımsattı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlı Ahmet Türker’in, Muhammet Mavideniz’in, Ali Mavideniz’in,Mehmet Mavideniz’in ve Gökay Mavideniz’in uygun bir teminata bağlanmasını, TC vatandaşı olan ve KKTC’de hiçbir yasal bağı bulunmayan zanlı Ali Kılıç’ın ise davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

1 zanlı tutuklu, 5 zanlı tutuksuz yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Türker, Muhammet Mavideniz, Ali Mavideniz, Mehmet Mavideniz ve Gökay Mavideniz’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 2’şer KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlıların 4’er bin TL nakdi teminat ödemelerine emir verdi. İnan, zanlı Ali Kılıç’ın ise davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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