Polisiye Olaylar:
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17 Aralık 2016 Cumartesi 10:33

1 Buçuk Ay Sonra Yakalandı..

1 Buçuk Ay Sonra Yakalandı..
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1 Buçuk Ay Sonra Yakalandı..


Mağusa’da 2016 yılı Ekim ayı içerisinde “Emtaş Kuyumcu” isimli işyerine girerek 136 bin TL değerinde muhtelif altınları sirkat ettiği gerekçesiyle 69 yaşındaki Kıbrıslı Rum P.P tutuklandı...

Mağusa’da 22 Ekim – 24 Ekim 2016 tarihleri arasında Mağusa Zafer Anıtı İş Merkezinde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumcu” isimli işyerinin arka duvarına delik açarak içeriye girdiği ve 2 adet çelik kasayı hasara uğratarak kasa içerisinde bulunan toplam 136 bin TL değerindeki muhtelif altınları sirkat ettiği iddia edilen Kıbrıslı Rum P.P dün Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandı. “Bina açma”, “Kasti hasar” ve “Sirkat” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Pavlikkas aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 3 kişi ve olayda kullanılan 2 araç aranıyor.


Kermiya’da yakalandı...

Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, zanlının 22 Ekim – 24 Ekim tarihleri arasında Mağusa’da Zafer Anıtı İş Merkezi’nde bulunan ve işletmeciliğini Ahmet Taş’ın yaptığı “Emtaş Kuyumcu” isimli iş yerinin batı kısmında bulunan duvara 45x45 cm ebatlarında delik açıp içeriye girdiğini ve küçük oda içerisinde bulunan 2 adet çelik kasayı kırıp hasara uğrattıktan sonra kasa içerisinde bulunan toplam 136 bin TL değerindeki  muhtelif altınları sirkat ettiğini açıkladı.  Zanlının ve olayda kullanılan EBH 514 plakalı aracın olay yerinde bulunan kamera görüntüleri ile tespit edildiğini belirten Safa, zanlının 16 Aralık tarihinde saat 12:30’da Kermiya geçiş noktasından EBH 514 plakalı aracı ile Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı esnada tespit edildiğini açıkladı.

Safa, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 3 kişi ile olayda kullanılan 2 aracın arandığını belirterek, sirkat edilen altınların ise henüz bulunamadığını söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Safa, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı P.P’nin  tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Yenidüzen



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