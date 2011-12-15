Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yeni SL Yola Çıkmaya Hazır!

Mercedes Benz’in üstü açık spor otomobili SL yeni jenerasyonuna kavuştu. Markanın yeni modellerinde kullanmaya

Yeni SL Yola Çıkmaya Hazır!

Mercedes Benz’in üstü açık spor otomobili SL yeni jenerasyonuna kavuştu. Markanın yeni modellerinde kullanmaya

15 Aralık 2011 Perşembe 14:57
Yeni SL Yola Çıkmaya Hazır!
banner238

Mercedes Benz’in üstü açık spor otomobili SL yeni jenerasyonuna kavuştu.

Markanın yeni modellerinde kullanmaya başladığı burun tasarımına kavuşan yeni SL ilk olarak 2012 Detroit Auto Show’da sergilenecek.

Yeni SL’de küçük kardeşi SLK’dan bolca iz görmek mümkün. Yerini aldığı SL’den 140 kg daha hafif olan yeni SL bunu aluminyum gövde yapısına borçlu. Markanın yeni Magic Sky Control (karartılabilen cam tavan) opsiyonu ile satılacak model, Mercedes’in alışıldık konfor özelliklerini taşıyacaktır.

Mercedes Benz modelin ayrıntılarını henüz paylaşmadı ancak biz yeni SL’de Mercedes’in yeni geliştirdiği 3.5 litrelik V6 ve 4.6 litrelik çift turbolu V8 motorların görev yapmasını bekliyoruz.

Son Güncelleme: 15.12.2011 14:57
Anahtar Kelimeler:
OtomobilSporAçıkMercedesÜstü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelik Cezaevinde
Çelik Cezaevinde
Tiga Trading Co Ltd Özel İndirimler Devam Ediyor
Tiga Trading Co Ltd Özel İndirimler Devam Ediyor
8. Yeniboğaziçi Pulya Festivali'nde Kıbrıs Gecesi
8. Yeniboğaziçi Pulya Festivali'nde Kıbrıs Gecesi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim