Yeni SL Yola Çıkmaya Hazır!

Mercedes Benz’in üstü açık spor otomobili SL yeni jenerasyonuna kavuştu.

Markanın yeni modellerinde kullanmaya başladığı burun tasarımına kavuşan yeni SL ilk olarak 2012 Detroit Auto Show’da sergilenecek.

Yeni SL’de küçük kardeşi SLK’dan bolca iz görmek mümkün. Yerini aldığı SL’den 140 kg daha hafif olan yeni SL bunu aluminyum gövde yapısına borçlu. Markanın yeni Magic Sky Control (karartılabilen cam tavan) opsiyonu ile satılacak model, Mercedes’in alışıldık konfor özelliklerini taşıyacaktır.

Mercedes Benz modelin ayrıntılarını henüz paylaşmadı ancak biz yeni SL’de Mercedes’in yeni geliştirdiği 3.5 litrelik V6 ve 4.6 litrelik çift turbolu V8 motorların görev yapmasını bekliyoruz.