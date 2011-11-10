Toyota 550 bin aracı geri çağırdı

Toyota sözcüsü Dion Corbett,direksiyonkullanımını zorlaştıran sorunlar nedeniyle Kuzey Amerika'da 447 bin, Japonya'da 38 bin, Avustralya veYeniZelanda'da 25 bin, Avrupa'da 14 bin, Ortadoğu'da 10 bin ve Japonya dışında Asya'da 14 bin aracı geri çağırdıklarını açıkladı.

Corbett, araçların geri çağrılmasına sebep olan sorunların şimdiye kadar herhangi bir kazayayolaçtığına dairbilgibulunmadığını ifade etti.

Toyota'nın ABD'de, 2004 ve 2005 yıllarına ait Camry, Highlander, Sienna ve Solara ile 2004 yılı Avalon ve 2006 yılı Highlander HV modeli 283 bin 200 aracın yanı sıra 2004 ve 2005 yıllarına ait Lexus ES330 ve RX330 ile 2006 yılı RX400 modeli 137 bin aracı geri çağırdığı belirtildi.

Şirketin araç geri çağırmasıyla ilgili bilgilendirme sürecinin ülkeden ülkeye farklılık göstereceği kaydedildi.