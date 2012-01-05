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Peugeot 107 revize edildi

Kardeş model Citroen C1 gibi ikinci kez revizyondan geçirilen Peugeot 107, C1’e göre daha ‘hafif’ makyajlı.

Peugeot 107 revize edildi

Kardeş model Citroen C1 gibi ikinci kez revizyondan geçirilen Peugeot 107, C1’e göre daha ‘hafif’ makyajlı.

05 Ocak 2012 Perşembe 17:43
Peugeot 107 revize edildi
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Aracın yeni versiyonunda yakıt ekonomisi geliştirilmiş, CO2 emisyonları azaltılmış ve iç kısım güncellenmiş.

Dış kısımdaki tarz değişiklikleri daha derin alt ön panelli yeni bir ön tamponla sınırlı tutulmuş. Bu panel sis farlarını ve LED gündüz seyir farlarını barındırıyor.

Motor ve güç aktarım organları C1 ile aynı olan 107’nin üç silindirli benzinli motorunun CO2 emisyonu 99 gr/km’ye düşürülmüş. Yakıt tüketimi düz vitesli modelde 4,3 l/100 km, otomatik vitesli modelde 4,5 l/100 km.

Yeni 107 Şubat 2012’de piyasaya sürülecek.

2005’ten bu yana 650.000’i aşkın Peugeot 107 üretildi.

Son Güncelleme: 05.01.2012 17:43
Anahtar Kelimeler:
OtomobilCitroenPeugeotRevize
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