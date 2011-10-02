Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kıbrıs da otomobil üretecek!

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC de 3-5 yıla kadar ilk yerli otomobili üretecek.

Kıbrıs da otomobil üretecek!

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC de 3-5 yıla kadar ilk yerli otomobili üretecek.

02 Ekim 2011 Pazar 19:10
Kıbrıs da otomobil üretecek!
banner238

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3-5 yıla kadar ilk yerli otomobili üretecek

 
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan S. Günsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, '3-5 yıl gibi bir vadede KKTC, kendi ürettiği ilk arabasına kavuşmuş olacak' dedi.

İrfan Günsel, 4 ve 2 çeker model olarak öngörülen üstü açık, tamamen el yapımı olacak ve 'Günsel' markasıyla üretilecek spor otomobilin tasarım halini Anadolu Ajansı ile de paylaştı.

YDÜ Mühendislik Fakültesi'ne bağlı Otomotiv Mühendisliği bölümünün YÖK tarafından onaylandığını ve ek kontenjanla öğrenci alacağını açıklayan İrfan Günsel, 'YÖK onayımız geldi. İlk ders yılı önümüzdeki aydan itibaren başlamış olacak. Bu yıl 40 kontenjanla başlayacak. Türkiye'den 40 kardeşimizi alacağız. KKTC'den de yaklaşık 8-10; yabancı ülkeyi de sayarsak 50 öğrenci gibi bir rakamla eğitime başlanmış olacak' diye konuştu.

Otomotiv Mühendisiliği bölümü öğretim kadrosunun, KKTC'den ve yakın çalıştıkları Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile Türkiye'deki diğer bazı üniversitelerin öğretim üyelerinden oluştuğunu kaydeden Günsel, dili İngilizce olan bölümün 4 yıllık olduğunu belirtti.

SUAT GÜNSEL'İN HAYALİ

Yerli otomobil üretme fikrinin, babası ve YDÜ Kurcu Rektörü Dr. Suat Günsel'in çocukluk hayali olduğuna işaret eden İrfan Günsel, yerli otomobil üretilmesiyle ilgili çalışmaların 2 yıldır sürdüğünü, Otomotiv Mühendisiliği bölümünün de bu çalışmaların son halkası olduğunu söyledi.

Yerli otomobil için ilk adımın, 6 yıl önce kurulan Klasik Otomobil Müzesi ile atıldığını anlatan Günsel, 'Üniversitemiz uzunca bir süredir, otomobil müzesi ve atölyeleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım bölümü ile bir çalışma yürütmekteydi zaten. Otomotiv Mühendisliği bölümü son halkayı tamamlayacak bölüm. YDÜ ülkenin yerli spor otomobilini üretmeyi ve kısa vadede bunu dünyaya tanıtmayı amaçlıyor' diye konuştu.

İrfan Günsel, ilk yerli otomobilin piyasaya sunulması için öngörülen süre konusunda ise şunları söyledi: 'Prototipin çıkması 1-2 yıl gibi bir süre, üretimin pazara sunulmaya hazır duruma gelmesi de maksimum 4 yıl gibi bir süre alacak. 3-5 yıl gibi bir vadede KKTC, kendi ürettiği ilk arabasına kavuşmuş olacak.'

ÜSTÜ AÇIK KIRMIZI ARABA

Babası Suat Günsel'in otomobil merakının çocukken başladığını anlatan İrfan Günsel, şöyle devam etti: 'Çocuk yaşlarda killi topraktan otomobil modelleri yaparmış. Sonraları da bir otomobil fabrikası kuracağını, çiftleri üstü açık, özellikle kırmızı arabalarda gezerken seyredeceğini hep hayal edermiş. Fakat ülke şartları, bir ada ülkesi olması nedeniyle bu otomobil aşkı, bir müze kurmaya, müzede restorasyonlar yapmaya, eksi arabalara bakım ve onların sergilenmesine dönüştü.' Müzede yaptıkları çalışmaların, kendi arabalarını üretme hayalini tekrar canlandırdığını ve bunun imkansız olmadığı noktasına gelmelerini sağladığını ifade eden İrfan Günsel, 'Belki bir Mercedes olamayacağımızı, ama yerli üretim bir süper spor otomobil üreteceğimizi gördük. 2 yıldır bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 6 yıllık bir çalışma sonucu, ikisini geçtik, KKTC'de Türk yapımı bir arabayı tanıtmayı müjdeliyoruz' dedi.

İrfan Günsel, yerli otomobili 'Günsel' soy ismiyle tanıtmayı düşündüklerini belirterek, 'Orada İtalyanlardan, Avrupalılardan biraz kopya aldık; hep soy isimleri kullanılıyor, fabrikanın kurucularının. Biz de 'Günsel' soy ismiyle tanıtmayı düşünüyoruz' ifadesini kullandı.

ÜRETİM NASIL OLACAK?

Üretimin, daha çok el yapımı, büyük fabrikalar yerine atölyeler şeklinde olacağına işaret eden Günsel, şöyle devam etti: 'Üretim hacmi çok yüksek olmayacak, özel siparişle üretilecek araçlar. Şimdiki tasarımlarımız 4 çeker ve 2 çeker model öngörüyor. Bunlar, çağımızın otomotiv sektörünün altını diyebileceğimiz karbonfiber ve alüminyum ağırlıklı üretilecek otomobiller olacak.'

TÜRKİYE'DE DE YERLİ OTOMOBİL

Türkiye'de de yerli otomobil üretiminin gündemde olduğunun anımsatılması üzerine İrfan Günsel, Türkiye ile aynı doğrultuda yerli otomobil üretme hedefinde olduklarına işaret ederek, Türkiye'deki yerli otomobil üretimine akademik olarak katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Günsel, 'Bir damla dahi olsa katkımızın olacağına inanıyoruz. Belki bizim yetiştireceğimiz mühendisler yarın Türkiye otomotiv sektörünün öncüleri olacaktır, tasarımcıları olacaktır, tasarım fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz. Akademik ve gelişim alanlarında büyük oranda katkımızın olacağına inanıyoruz ve katkımızın olması için de çaba harcıyoruz' dedi.

İrfan Günsel, ilk mezunlarla birlikte ilk otomobillerin de piyasa çıkmış olacağını ifade ederek, 'Onlar için de ayrı bir gurur olacak. Fakültelerinin ürettiği, 4 yıl boyunca da üretim sürecine stajlarıyla eğitimleriyle katkıda bulunacaklar zaten, kendileriyle birlikte doğan bir marka ve model olacak' diye konuştu. 
Son Güncelleme: 02.10.2011 19:10
Anahtar Kelimeler:
KktcARABAÜRETİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelik Cezaevinde
Çelik Cezaevinde
Tiga Trading Co Ltd Özel İndirimler Devam Ediyor
Tiga Trading Co Ltd Özel İndirimler Devam Ediyor
8. Yeniboğaziçi Pulya Festivali'nde Kıbrıs Gecesi
8. Yeniboğaziçi Pulya Festivali'nde Kıbrıs Gecesi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim