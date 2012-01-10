Elektrikli Kaplumbağa

E-Bugster 315 kilogramlık lityum-iyon batarya paketi içeren elektrikli bir Beetle. Bu batarya 116 bg ve 270 Nm tork üreten bir elektrikli motora güç sağlıyor.

Araç tam şarjla şehir içinde 160 kilometreden fazla yol alabiliyor.

Batarya tükendiğinde 120V veya 240V bir prizden şarj edilebiliyor. Veya hızlı şarj prizi kullanılarak batarya sadece 30 dakika içinde yüzde 80 şarj olabiliyor.

Tarz bakımından, model kesilmiş tavanıyla, genişletilmiş çamurluklarıyla ve 20 inçlik alaşım jantlarıyla öne çıkıyor.

E-Bugster, Beetle hatchback’ten 90 mm daha alçak ve 30 mm daha geniş, uzunluğuysa üretim modeliyle aynı.

Konsept sadece iki kişilik bir araç olarak tasarlanmış ve batarya paketi ön koltukların arkasına yerleştirilmiş.

Araç ayrıca LED gündüz seyir farları, ve kabinde elektrikli araçlara özgü kadranlara sahip.