Başbakanı'Çıldırtan Tablo

Hükümet, kurdaki yükselişe rağmen hız kesmeyen ve yılın 10 ayında ortalama yüzde 22 artan 1.6 litrenin üzerinde motor hacmine sahip otomobil satışlarını Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile frenleme yolunu seçti. Kararın önceden bir geçiş süresi belirtilmeden ve bir gecede alınarak yürürlüğe konması lüks otomobil ithalatçılarının tepkisini çekti. Başbakan Tayyip Erdoğan ise lüks tüketimin Türkiye’yi Yunanistan’a benzetmesi tehlikesine dikkat çekerek, “Porsche’ye binme, Fiat, Volkswagen kullan” diyerek bu konudaki kesin tavrını koydu ve tüketicileri “daha ucuz” araçlar satın almaları konusunda uyardı.



Peki, seçtiği iki örnek Fiat ve Volkswagen tesadüf müydü, yoksa bu iki marka konu, Başbakan’ın zihnini uzun süredir meşgul ettiği için mi ağzından çıkmıştı? Türkiye’de üretim yapan ama bu konuşmada adları geçmeyen Toyota, Renault ya da Hyundai gibi markaların yöneticileri bu çağrıyı, “makul fiyatlı araçlara yönelin” şeklinde algıladıklarını açıkladılar. Sektör her ne kadar “lüksün payı toplamsatışlar içinde zaten düşüktü” dese de, rakamlar yılın ilk 9 ayında satışlardaki artış rekorunu, BMW 5 Serisi, Mercedes E Serisi, Audi A6, Volvo S80 gibi araçların oluşturduğunu ve E segmentindeki araçların kırdığını gösteriyor. Bu segmentte satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %79.8 oranında artarak 5 bin 104 adetten, 9 bin 177 adede çıktı.

KURUN YETİŞEMEDİĞİ LÜKSÜ ÖTV FRENİ DURDURACAK!

Satış artışında ikinci sırada Porsche’nin de içinde olduğu, Ferrari, Maserati, Aston Martin gibi markaların bulunduğu süper lüks araçların yer aldığı F segmenti izledi. Bu segmentteki artış tam yüzde 72.4 oranında gerçekleşti. Fiyatları 200 bin Euro’dan başlayarak 500 bin Euro’ya kadar çıkan bu araçlardan bu yıl 9 ay sonunda 867 adet satıldı. İki segmentin toplam olarak ulaştığı rakam ise 9 ayın sonunda tahmini 1.5 milyar dolara yükseldi.



"YATIRIM TEŞVİKLERİ AÇIKLANSIN"

Hyundai Assan Yurtiçi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası’ndan Sorumlu Genel Müdürü Ümit Karaarslan ÖTV artışında, daha çok lüks araçlar konuşulduğu için gözden kaçan bir başka noktaya dikkat çekti. Karaarslan, hafif ticari araçlarda yüzde 50 oranında artarak, yüzde 10’dan 15’e çıkan ÖTV oranının orta vadede pazardaki binek araçlar aleyhine olan adaletsizliği ortadan kaldırmasını beklediklerini söyledi. Karaarslan Başbakan’ın belli markaları zikrederek tüketiciyi uyarmasında bir sakınca görmediklerini, ancak Türkiye’nin araç satışlarının vergiyle kontrol edilen bir ülke olmadığı göstermek için “Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi”nde belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi için çalışmaların bir an önce hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Ümit Karaarslan bu algının hızla değiştirilmesi amacıyla, Türkiye’ye yapılacak yeni yatırımlar için verilmesi düşünülen teşviklerin neler olduğunun açıklanması gerektiğini söyledi.



"YABANCILARIN TÜRKİYE ALGISINI OLUMSUZ ETKİLEMESİNDEN KORKARIM"

Toyota Satış ve Pazarlama A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de üretim yapan başka markalar da olduğu halde, Başbakan’ın sadece Fiat ve Volkswagen markalarını satın alın demesinde bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi. Bozkurt, Başbakan’ın tüketicileri makul fiyatlı otomobiller satın almaya yönlendirmek için bu iki markayı tercih ettiğine inandığını söyledi. Bozkurt, ÖTV artışının pazarı olumsuz etkilemeyeceğini, yıl sonuna doğru vergiden etkilenmeyen ve pazarın yüzde 90’ını oluşturan araçların satışının beklenen devam edeceğini belirtti. Bozkurt, ‘Vergi pazardaki gidişi çok da olumsuz etkilemez ancak, Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan markalar gözündeki Türkiye algısını olumsuz etkileyebilir’ dedi