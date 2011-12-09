128 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Amerikalı otomotiv şirketi Ford, tekerleklerin çıkabileceği gerekçesiyle 128 binin üzerinde aracını geri çağırıyor.

Ford, bu sorun yüzünden 128 binin üzerinde Ford Fusion ve Mercury Milan model aracı geri çağıracağını, bu geri çağırmanın sadece 1 Nisan 2009'dan 30 Nisan 2009'a ve 1 Aralık 2009'dan 13 Kasım 2010 tarihine kadar üretilen çekil tekerlekler kullanılan araçları etkilediğini açıkladı.

Açıklamada, tekerleklerde kullanılan civata dişlerinin çatlayabileceğini, bunun da titreşime yol açacağı, bu titreşim hiçe sayılırsa tekerleklerin araçtan çıkabileceği ifade edildi.

Söz konusu sorunla ilgili herhangi bir vaka bildirilmediğini belirten Ford, araçların geri çağrılmasına 24 Ocak gibi başlanacağını kaydetti.