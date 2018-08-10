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Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye kadrosundan ayrıldı mı?

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 5 yıldır yer aldığı O Ses Türkiye jürisinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Yıldız Tilbe'nin de jüri üyeliğinden ayrıldığı öne sürülmüştü. Yıldız Tilbe o iddialara yanıt verdi.

Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye kadrosundan ayrıldı mı?

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 5 yıldır yer aldığı O Ses Türkiye jürisinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Yıldız Tilbe'nin de jüri üyeliğinden ayrıldığı öne sürülmüştü. Yıldız Tilbe o iddialara yanıt verdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 23:31
Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye kadrosundan ayrıldı mı?

Geçen günlerde O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosunda Beyazıt Öztürk'ün yer alacağı öne sürülmüştü. Bu iddianın ardından beş yıldır jüri koltuğunda oturan Gökhan Özoğuz yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Gökhan Özoğuz şu açıklamayı yaptı: "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum."

Gökhan Özoğuz'un bu açıklamalarının ardından, jüri üyeliğine geçen yıl katılan Yıldız Tilbe'nin de yarışmanın yeni sezonunda yer almayacağı iddia edildi. Twitter hesabından konuyla ilgili bir takipçisinin mesajını yanıtlayan Yıldız Tilbe bunun bir dedikodu olduğunu belirterek ayrılık haberlerini yalanladı.

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