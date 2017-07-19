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19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:48

Yeni Başlayan Dizide Şoke Eden Hata!

Yeni Başlayan Dizide Şoke Eden Hata!
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Yeni Başlayan Dizide Şoke Eden Hata!
Yeni başlayan 'Dolunay' adlı dizide Nazlı karakteri telefonu çaldığı halde kulağında tutup telefonla konuşması izleyicinin dikkatinden kaçmadı. İşte Dolunay dizisindeki o hatalı sahne...

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Dolunay' adlı dizi dün 3. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide Nazlı karakterine hayat veren Özge Gürel, telefonu açmadan konuşmaya çalıştı. Taksiciye telefonu çalarken vermesi üzerine hatayı izleyiciler hemen farketti.

HATALAR İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR
Televizyon izleyicileri artık çok dikkatli. Daha önce Dolunay dizisinde olduğu gibi telefon çalmadan konuşma hatası çok fazla görmüştük. Yeni başlayan dizide de bu hata olunca izleyici anında yakaladı.


 
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