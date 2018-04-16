Yarışmaya devam edecek mi? Acun açıkladı!

Survivor'da son zamanlarda performansıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı Berna Canbeldek, kötü bir biçimde sakatlanmıştı. Sağlık durumu merak edilen Berna Canbeldek ile ilgili Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Peki Berna Canbeldek yarışmaya devam edebilecek mi?

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, “Size çok ama çok üzücü bir haberim var. Maalesef üzülerek söylüyorum, ünlüler takımından bir yarışmacı Survivora'a veda etmek zorunda kaldı. Berna maalesef diz kemiğinde çatlak olduğu için Survivor'a devam edemeyecek. Kendisini çok severim. Büyük ümitlerle gelmişti. Çok mutlu olmuştu, onu davet ettiğimiz zaman. Ama her zaman söylüyorum sağlık çok önemli arkadaşlar" diyerek üzücü haberi verdi.