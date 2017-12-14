'Vatanım Sensin'de Bomba Transfer!

Kanal D'nin sevilen dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
Kanal D’nin Perşembe akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizisi 'Vatanım Sensin' sürpriz bir isim dahil oldu.
Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın paylaştığı Vatanım Sensin’in kadrosuna ünlü oyuncu Merve Dizdar katıldı.
Merve Dizdar dizide, verem hastası olan, tüm ailesini de verem hastalığından kaybeden son günlerini vatanı için feda etmeye karar veren, Kara Fatma’yı bulmak için çıktığı yolda ise Azize ile karşılaşan Efsun karakterine hayat veriyor.
Son Güncelleme: 14.12.2017 22:06