Tarihi Ödülün Kazananı Belli Oldu!



Survivor'da büyük ödül oyununun ilk turu önceki akşam oynandı. Dün akşam oynanan 2. turun sonunda araba ödülünü hangi takımın kazandığı belli oldu.Survivor 2017'de dün akşam araba ödül oyununun ikinci etabı oynandı. Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen Survivor 2017'de dün ödül oyunu birinci etabında heyecan dolu sahneler yer aldı.Ödül oyununun ilk turunu Ünlüler takımı kazandı. Kazanan takımın tüm yarışmacılarına araba verilecek olan Survivor 2017 ödül oyununun ikinci turunu gönüllüler kazandı. Best of turunda kazanan yine ünlüler kazandı. Büyük ödülün sahibi ünlüler takımı oldu.Ödül oyununda puanı Sema'ya kaptıran Berna, oyunun sonunda kendisine güldüğünü gören Sabriye'ye 'seni bitiririm' diye bağırdı. Ünlüler ve gönüllüler araba için kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. Kaybeden Gönüllüler'de Berna oyun sonrası uzun süre kendisine gelemedi.