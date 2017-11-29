FLAŞ HABER

Yine İş Kazası!

Medya Alemi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Kasım 2017 Çarşamba 19:08

Tarihe Geçen Karar! Final Yapmadan...

Tarihe Geçen Karar! Final Yapmadan...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Kanal D ekranlarına sadece bir bölümü yayınlanan 'Hayati ve Diğerleri' dizisinin yayınına ara verildi.

Televizyoncu İrfan Şahin'in patronu olduğu 1441 Yapım'ın imza attığı eğlenceli dizinin ilk bölümü önceki pazar 'Çocuklar Duymasın'ın yerine yayınlanmıştı. Ancak, Poyraz Karayel'le çıkış yakalayan Celil Nalçakan'ın başrolünü oynadığı dizinin ilk bölümü reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.

Bunun üzerine Kanal D bir karara imza attı ve yayınına bir hafta ara verdiği 'Çocuklar Duymasın'ı yeniden pazar akşamına aldı. İlk 5 bölümü hazır olan 'Hayati ve Diğerleri'nin yayınına ise ara verildi. Bu gelişmenin ardından geçen hafta kanalın 'Hayati ve Diğerleri' dizisini pazar akşamı saat 22.00 diliminde 'Çocuklar Duymasının hemen ardından yayınlanmayı teklif ettiği ancak yapımcının bunu kabul etmediği konuşuluyor.

Öte yandan dizinin elde kalan 5 bölümü yayınladıktan sonra kaldırılacağı ya da yaz aylarında devam edeceği iddiası da gündeme geldi. Ancak dizinin yapımcısı İrfan Şahin ise MedyaTava'ya, "Şu anda yayında değiliz. Dizinin durumuna eldeki 5 bölümü yayınlandıktan sonra karar vereceğiz. Ancak henüz dizinin yayın tarihini biz de bilmiyoruz", açıklamalarında bulundu.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Ve Son Noktayı Koydu! Çocuklar Duymasın... Ve Son Noktayı Koydu! Çocuklar Duymasın...
Ünlü Oyuncudan Veda Mesajı! Söz'den Ayrıldı... Ünlü Oyuncudan Veda Mesajı! Söz'den Ayrıldı...
Büyük Şok! Biletleri Kesildi Büyük Şok! Biletleri Kesildi
Fenomen Dizi Final mi Yapacak? Fenomen Dizi Final mi Yapacak?
BİR DİZİ DAHA FİNAL YAPIYOR! BİR DİZİ DAHA FİNAL YAPIYOR!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Bir Dizi Daha Final Yapıyor

Haberi Oku