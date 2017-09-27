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27 Eylül 2017 Çarşamba 15:37

Taciz Olayından Sonra Şoke Eden Karar!

Taciz Olayından Sonra Şoke Eden Karar!
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Star TV ekranlarında yayınlanan 'Türk Malı' dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final yapma kararı aldı. 'Mehmet Ali Erbil'in sette çalışan asistan kıza sürekli mesaj attığı' iddialarıyla günlerce gündemden düşmeyen diziye son olarak Hamdi Alkan dahil olmuştu.

Yeni sezona umutla başlayan ve oyuncu kadrosunda; Şafak Sezer, Hasibe Eren, hamdi alkan, Selen Görgüzel, Korkut Ayhan Taş, Seren Fosforoğlu, Anıl İlter gibi oyuncuların yer aldığı 'Türk Malı' dizisi için final kararı alındı.

REYTİNGLERDE BAŞARIYI YAKALAYAMADI
Star TV yönetiminin, Türk Malı dizisini reytinglerini istenilen düzeyde bulmadığı için yayından kaldırdığı söyleniyor. Türk Malı, 8'inci ve final bölümü ile 27 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

MEHMET ALİ ERBİL AYRILMIŞTI
Mehmet Ali Erbil, dizi setinde taciz iddiasıyla Türk Malı'ndan ayrılmış yerine kadroya Hamdi Alkan dahil olmuştu. Erbil bu iddiaları yalanlamıştı.

 


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