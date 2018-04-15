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Survivor’da bu hafta eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor son bölümde bir ödül, bir de dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllüler takımında büyük bir kavga çıktı. Ünlüler takımında ise her şey yolunda görünüyor. Peki son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım eleme adayları belirlemek zorunda kaldı? İşte son bölümde özeti...

Survivor’da bu hafta eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor son bölümde bir ödül, bir de dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllüler takımında büyük bir kavga çıktı. Ünlüler takımında ise her şey yolunda görünüyor. Peki son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım eleme adayları belirlemek zorunda kaldı? İşte son bölümde özeti...

15 Nisan 2018 Pazar 09:12
Survivor’da bu hafta eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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Gönüllüler takımında kavga… Hakan ile Birsen, Nagihan ile Yağmur arasında kavga çıktı. Oyun sırasında ise Nagihan ile Damla tartıştı. Takım olmayı bir türlü başaramayan Gönüllüler kaybetmeye devam ediyor. Bu hafta ödül neydi, hangi takım kazandı? Dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı? merak ediliyor. İşte Survivor son bölüm eleme adayları…

ELEME ADAYLARI: HAKAN VE CUMALİ

Birsen: Hakan ile ikili diyaloğa girdik. Bu oyunları hep yapıyor. Çok güzel oyuncusun. Seni bilen biliyor. Oyunculuk yapan sensin. İnsanların arkasından iş çeviriyorsun. Kendi üzerinde negatif  bir durum varsa farklı yönlere yönlendirmeye çalışıyor. Bir şey sorarsın bilmiyormuş gibi davranıyor.

Hakan: Ben oyun yapmadım ama bundan sonra oyunu göreceksin. Bana böyle diyemezsin. İki aydır ne yaptım sana? Bana bir örnek ver. Bir şey söyle bana. Bana iftira atıyorsun.

Yağmur: Hakan’a entrikacı ve oyuncu demesi çok saçma. Sen o yaşa gelip kendi aklını kullanamıyorsan biz ne yapalım. İki yüz gramlık malzeme için…

Yağmur ile Nagihan da kavga etmeye başladı.

Nagihan: Sürekli malzemelerimizde açık çıkıyor, alanlar ortada. Cumali Hakan’ın diye alıyor iki tane, Yağmur diyor iki tane…Hakan’ın hakkını alıyorlar, sonra açık çıkıyor. Sonra arkamdan Nagihan’ı döveceğim diyor. Birsen de diyorki git Nagihanın yüzüne söyle olay buradan patlıyor. Bir daha bana saygısızlık yapma. Organize hale getirmişler.Takımımızın malzemelerini çantalarına koyup kaybolmuş gibi davranıyorlar. Hakan, Yağmur’un açığını kapatmaya çalışıyorlar.

Yağmur: Yalancı bir insansın. Artık çıldırdım bu Nagihan’ı döveceğim dedim. Bana hırsızmışım gibi davranıyor. Agresif olunca ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Beni hep yaştan vurmaya çalışıyorlar. İkisi de yaşını almış anne olmuş kişiler. Bana saygılı davranmıyorsun diyorlar.

Nagihan: Sen daha yaşının gereğini yapmıyorsun. Yapılan hatayı yüzlerine vurarız. Hakkımız yendi bizi salak yerine koydular.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI?

Alp: Ödül oyununa hoş geldiniz. Daha iyi bir adanın yanı sıra kahve makinesi ile Türk kahvesi içebilecek ve kişi başı 5 kurabiye yiyebilecek. Bugünki oyunda koordinasyon çok önemli zor bir oyun olacak.

Ünlüler: 5 Gönüllüler:2 Ünlüler ödülü kazanan takım oldu.

Sema: Onların bir seri yakalamalarına engel olduk. İki oyundur kazanıyorlardı.

Anıl: Şeytanın bacağını kırmamız lazım. Oyun kazanabildiğimizi kanıtladık. Parkura baskısız çıkınca sonuç kendiliğinden geliyor. Biraz kafalar rahat çıkmalıyız.

Adem: Adada kalmanın tek yolu dokunulmazlık oyununu almak. Mustafa Kemal dün oynamadı diye tezahürat bile yapmadı.  Gidip konuşacağım onunla.

Merve: Birleşmeye bu kadar az kalmışken yapraklarımızdan biri dökülsün istemiyorum.

Damla: Dokunulmazlık çok önemli. Kazanabildiğimizi gösterdik. Hep beraber iyi vakit geçirebildiğimizi gösterdik.

Turabi: Gönüllüler başarılı olmak istiyorsa bizi silkelemesi lazım.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun: Dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Final yolundaki hayalleriniz için en önemli oyun. Kaybeden takımdan iki aday çıkacak.

Oyun sırasında Damla ile Nagihan arasında tartışma yaşandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 3 Dokunulmazlık Ünlüler takımının oldu.

Acun: Açıkçası bana bu oyunun 10’a 3 bitecek deseler inanmazdım. Bitiş noktasında zeka, beceri ve soğukkanlılığın olması gerekiyordu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Hakan: Takımdaki herkes çok kötüydü. Yarın almamız lazım. Damla ile Nagihan’ın tartışması olsun. Nagihan zayıf kişiyi seçip sayıyı cebine atmak istiyor.

Damla: Ben kavga etmek için konuyu açmadım. O zaman son dakika seçelim ve sonra konuşuruz diyelim. Zaten Nagihan 2016’da çok iyi topladı bugün de çok iyi topladı. Sen Sahra’dan da oyun alabilirsin dedim. Nagihan kendi gölgesinden bile korkuyor. Garanti sayı olarak bakıyor. Böyle takım olarak hiç bir şey yapamayız.

Nagihan: Son dakika biri söyleyince olmuyor. Damla bana şunu söyledi. Sen Sahra’yı al dedi. Hakan, Damla ile Nagihan biriniz Merve’yi alın dedi. Ben Damla çıkmayınca gidip Merve’yi seçtim. Böyle boş konuşmayacaklar gidip sayılarını alacaklar.

Turabi: Erkekler dokunulmazlık oyununu tamamen istemediler. İlk oyunu verelim aklımızdakileri yazalım. İkinci oyunda Ünlüler isim belirlesin. Böylece istediğimiz kişiyi eleyelim diye düşünüyorlar.

Elif: Damla hiç strateji kovalayacak kişi değil. Az çok Nagihan’ın strateji nedeniyle böyle tartışmalar çıkardığını biliyoruz.

NELER KONUŞULDU?

Hakan: Artık herkes herkesi yazabilir. Benim adım daha çıkmadı artık benim adım da çıkabilir. İnşallah birliğimiz bozulmadan ikinci dokunulmazlık oyununu alabiliriz. İsmimin çıkabileceğini düşünüyorum.

Yağmur: Yağmur ve Cumali yazılacak. Arkadaşlarıma bir şey diyemiyorum. Oyunu kaybedince kafamızdaki pota ile çıkarız diyorlar. Takım bir kişiyi hedef alıyor. Sürekli Yağmur ve Cumali yazılıyor.

Hilmi: Rahat olacağım ama isim söyleyecek olmam ve o kişinin gidecek olması nedeniyle vicdan azabı yaşayacağım.

Anıl: Kimse ile konuşmam etmem aklıma geleni yazacağım. Yazmamız şart diye yoksa isim yazmaya bayılmıyorum.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Alp: Maalesef kaybettiniz gene konseye gideceksiniz. Hafta içinde başarılı olmuştunuz.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim: Hilmi Cem

Acun: Şeytanın bacağını kırdınız. En önemli oyunda varlık gösteremediniz. Berna doktor kontrolünde emar raporu bekliyoruz yarın bilgi alacağız.

KİM KİMİ YAZDI?

Hakan: Bu hafta seninle problem yaşadık seni yazmamdaki sebep bu problem değil. Yağmur ve Cumali hedef alınacak. Geriye kalanlara bakınca seni yazmam gerektiğini düşünüyorum. Sana kızgın da değilim, 65 gün çok güzel günler geçirdik. Yerin bende ayrı: BİRSEN

Yağmur: Kafa olarak hiçbir zaman Survivor’lı olmadın ve mental olarak herkese zarar veriyorsun: BİRSEN

Hilmi Cem: Söylenecek bir şey yok kişisel bir problemin yok. Gönüllüler takımının geleceği için: CUMALİ

Anıl: Keşke oyunu kaybetmeseydik de seni yazmasaydım: CUMALİ

Nagihan: Aslında söylenecek bir şey yok takımın geleceği adına seni yazıyorum: CUMALİ

Cumali: Kusura bakma tek seçenek sensin: BİRSEN

Takımın çıkardığı isim: CUMALİ

Dokunulmaz olan Hilmi Cem’in belirlediği isim: Aklımda isim söylemek yoktu. Seçeneklerim vardı. Ve o seçenekleri düşünmem gerekiyordu. Yarın kazanırsak karşı takımda iki isim çıkaracaktı. Geçen hafta bir kadın yarışmacı kaybettik. Bir kadın daha giderse dengesizlik olacak. Umarım yanlış anlamaz. HAKAN diyorum.

Cumali: Diyecek bir şey yok yarın artık gereken ne ise konuşuruz.

Hakan: Bekliyordum. Oyundan sonra konuşunca Cumali ve Yağmur’a söylemiştim. Cumali ile aynı potada olmak üzücü. Yarın çıkacağız mücadelemizi vereceğiz. Oyunun kuralı bu üzgünüm ama burası Survivor.

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