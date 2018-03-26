Survivor son bölümde kim elendi? Survivor’da gözyaşları sel oldu!

Acun Ilıcalı, SMS oylamasının sonucunu açıkladı. Gönüllüler bu hafta Ada Konseyi'nin gerginliğini iyiden iyiye yaşadı. Ramazan, Yağmur ve Anıl eleme potasında oldukları için arkadaşlarına tepki gösterdi. Peki Survivor'da son bölümde kim elendi? İşte ayrıntılar...

Survivor 2018 All Star-Gönüllüler oyunları nefes nefese devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı oy birliği ile Anıl’ın ismini yazdı. Performans birincisi Birsen, Yağmur’un ismini yazdı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cumali ise Ramazan’ın ismini söyledi. Acun Ilıcalı’nın sürprizleri Nagihan ile Birsen’in gözyaşlarını tutamamasına neden oldu. Acun Ilıcalı, her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın en başarılı isimlerini açıkladı. İşte Survivor son bölümde elenen isim ve son bölüm özeti…

ELEME POTASINDA OLANLAR NELER SÖYLEDİ? SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELENEN İSİM: RAMAZAN

Anıl: Benim aram senle iyi ama sen bitirmişsin. Ben senin arkandan konuşmadım.

Ramazan: Yola birlikte çıktığım adam benim arkamdan konuşursa benim için biter.

Yağmur: Birsen ablayı seviyorum. Başkaları yazılabilecekken neden başkalarının aklına uyup yazıyorsun.

Hakan: Dün akşamki konsey Gönüllüler adasında Survivor başladı anlamına geliyor. Zayıflar gitti herkes potada olunca olaylar başladı.

Anıl: Kendini düşünüyor gibi kılıf uydurmalar. Bahane uyduruyorlar. Takımı düşünüyor olmasaydım Yağmur ağlarken başını dik tut demezdim.

Yağmur: Anıl hep kendini önce göstermek isteyen hep kendini önde göstermeye çalışan bencil bir insan.

Anıl: Ramazan ile iki yakın arkadaş gibi görünüyorduk, iki dostu birbirine kırdırmaya çalışıyorlar. Ramazan ilk fırsatta beni yazdı bu beni üzdü. Bütün gemileri yaktı bende. Kulis yapılmış. Arkamdan konuştuklarını kanıtladılar. Anıl ve yanıldık güzelmiş. Geçen günlerde süperdin çok hızlıydın diyen insanlar bunlar… Eğer bu geceyi atlatırsam Survivor benim için yeni başlıyor.

Yağmur: Anıl’ı tanımamışım yanılmışım.

Ramazan: Güvendiğim insanlar vardı artık kimseye güvenmiyorum. Anıl hepiniz beni yazdı derken ben kendi kararım ile yazdım. Arkamdan söyledikleri hoş değildi.

Acun: Yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz. Zor bir konsey oldu Gönüllüler için. Ödülünüz kek ve çay. İki kişi tekerleği puzzle bölümüne götürüp puzzle tamamlayıp ardından sayı yapacak.

Tekerlekleri sürüklemek yarışmacıları epey zorladı oyun sırasında Murat Ceylan tekerleğin yüzüne gelmesi sonucu çenesi çıktı, doktor müdahale etti.

All Star: 6 Gönüllüler: 10 Ödül Gönüllüler’in oldu.

Ümit: Bundan sonra seçme yapmam herkes kendi yoluna! Bir adım mı yanlış yaptık! Damla dediki ben oynamak istiyorum 4 kız 4 erkek oynuyor. İlk kez birileri dışarıda kalabilir. Bir oyun versek de birbirimizi kırmaya gerek var mı? Seçmelerle ilgili problem varsa şimdi konuşalım.

Hilmi: Ben oyunu kazandıktan sonra benim neden çıktığım konuşuluyor. Herkes dışarıda kalabilir.

Damla: Ben de günlerdir oynayamadım. Turabi ekstra seçme yaptı ve konuşmalarla alakası yoktu buna kırıldım.

SURVİVOR’DA SON BÖLÜMDE ELENEN İSİM: RAMAZAN

Acun: Üç aday var ve bu üç adaydan biri veda edecek. Üç aday ile konuşmak istiyorum.

Yağmur: Bugün çok güzel bir takım olduk. Bugün buruk bir sevinç… Moral bozukluğu ile çıktım konseye. Heyecanlıyım halk izledi ve karar verdi.

Anıl: Zorlu bir konseyden çıktık. Açıkçası oyuna odaklandım konseyi unutup. Kötü gelişmeleri müsabaka sırasında geri bıraktım. konseye gelene kadar iş, aklımda konsey yoktu. İçim rahat halk haketmediğimi düşünürse giderim. Burada olmanın değerinin farkındayım. Burası çok şey öğretiyor. Farkındalığımız çok gelişti. Giderdem başım dik ancak ailemin beni yetiştirdiği değerlerden hiç ödün vermeden gideceğim.

Ramazan: Her ne olursa olsun bugün takım olduğumuzu gördük. Gönüllüler olarak bir aile olduk. Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım için çok rahat. Elimden geleni ardıma koymadım. Burada çok güçlü bir ekibiz. Millet ne derse o önemli benim için.

Acun: Dört arkadaşımıza bu hafta ayrıcalık tanıyoruz çocuklarınızla görüşeceksiniz. Ümit Karan da ısrarlar üzerinde o da görüşecek. Annelik ve babalık üzerine baskı yaşatmak istemiyoruz. Yine bu hakka ileride sahip olacaksınız. Anneleriniz ve babalarınız sizi her an arayabilir.

Performans ödüllerimiz var. Ödül, multivitamin, mineraller içeren, zinde olmanızı sağlayan enerji bar veriyoruz. Erkeklerde: Adem Kılıçcı, Turabi. Kadınlarda: Birsen, Nagihan. Cumali’ye yeni bir tişört alma hakkı tanıyoruz. Sıra kimin veda edeceğini açıklamaya geldi.

Bu hafta kim elenen isim: Ramazan- Ramazan gözyaşları içinde konuştu.

Ramazan: Gerçekten çok zormuş. 8 yıl oldu elemelere geleli karşıda olabilirdim kısmet değilmiş. Bunu çok istiyordum olmadı. Ailemden özür diliyorum. Onlar çok inanmıştı bana. Babamdan annemden özür diliyorum. Elimden geleni yaptım. Dayanamadım kusura bakmayın. Anne, baba hakkınızı helal edin. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok istedim olmadı. Hakkım herkese helal.

Acun: Hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum. Yaşın çok genç. Çok negatif olarak yaşadığın şeyler ileriden çok değişik sonuçlar getirebiliyor. Mutlu olacağın çok şey var. Sevilen bir insansın. Buradan mağlup olarak değil galip olarak ayrılıyorsun.