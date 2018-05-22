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Survivor'dan o isim elendi!

İşte Survivor'a veda eden yarışmacı...

Survivor'dan o isim elendi!

İşte Survivor'a veda eden yarışmacı...

22 Mayıs 2018 Salı 10:04
Survivor'dan o isim elendi!

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken bir kişi daha adaya veda etti. Gönüllüler takımı bu hafta potadaydı. Peki Survivor'a veda eden kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da Ünlüler takımı kazandı ve Gönüllüler takımından 4 kişi eleme potasına düştü. Eleme potasına düşen isimler ise Yağmur, Birsen, Nagihan ve Damla olmuştu. 

Sevilen yarışmada bu hafta hayallerine veda eden isim Birsen Bekgöz oldu. Bekgöz:" Burada yarışmak çok güzeldi. Hakkımızda hayırlısı. Kalan arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum. Bir yanlışım, kusurum olduysa affola" sözleriyle arkadaşlarına ve yarışmaya veda etti.

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Almanya'nın Berlin şehrinde hayata gözlerini açan ancak aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde doğdu. Enka’nın kısa mesafe koşucularından olan Birsen Bekgöz, lisansını Kıbrıs’ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

SURVİVOR'DA EN ÇOK KİLO VEREN İSİMLER BELLİ OLDU

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En çok kilo veren dört isim bir arada yemek yiyecek. Erkekler en çok kilo veren isim 13 kilo veren Adem oldu. Hilmicem de 10 kilo vererek ikinci oldu. Kadınlarda birinci olan isim 8 kilo veren Nagihan oldu. İkinci olan isim ise Merve oldu.

HAFTANIN PERFORMANS BİRİNCİLERİ

Erkeklerde birinci olan isim Hilmicem, ikinci isim Anıl. Kadınlarda birinci olan isim Nagihan, ikinci isim Damla oldu.

SURVIVOR'DA 77. BÖLÜMDE BARAKA VE ÖDÜL OYUNLARINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da eleme gecesi heyecanında ilk olarak baraka oyunu oynandı. Müthiş bir finale sahne olan baraka oyununu 10-9 skoru ile son oyunda kazanan Gönüllüler, barakanın bu hafta sahibi oldu.

Gecenin ikinci oyunu ise ödül oyunuydu. Ödülün çok güzel bir akşam yemeği olduğu zorlu oyunu da yine Gönüllüler takımı kazanmayı başardı ve iki oyunun birden galibi oldu.

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