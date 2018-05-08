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Survivor'da kim elendi? İşte o isim

Survivor'ın 64. bölümü ekranlara geldi. Survivor'da birleşme haftası öncesinde son defa eleme yapıldı. . Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından bu akşam Elif adaya veda etti.

Survivor'da kim elendi? İşte o isim

Survivor'ın 64. bölümü ekranlara geldi. Survivor'da birleşme haftası öncesinde son defa eleme yapıldı. . Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından bu akşam Elif adaya veda etti.

08 Mayıs 2018 Salı 09:24
Survivor'da kim elendi? İşte o isim

Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün büyük bir mücadeleye sahne olan ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı 10-7 kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayları yapılan konsey sonrası Merve ve Elif olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu yine kaybeden Ünlüler'de eleme adayı Turabi oldu. Böylece birleşme haftası öncesinde tüm eleme adayları Ünlüler takımından oldu. Rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu. 

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