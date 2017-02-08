Survivor 2017'de Denisa, hayallerine veda etti



Survivor 2017'de bir eleme konseyi daha geride kaldı. Elemeye çıkan 4 isimden biri olan Denisa yarışmaya veda etti.TV8'in ve ekranların en heyecanlı yarışma programlarından biri olan Survivor'ın 14. bölümü dün akşam TV8 ekranlarında yayınlandı. Survivor son bölümde yarışmaya bir kişi veda etti.SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan taraf Ünlüler olmuş, Gönüllüler konseyde Erdi ve Denisa'nın ismini vermişti. İkinci dokunulmazlık oyununda ise Gönüllüler üstünlük sağlamış, Ünlüler ise Sabriye ile Adem'in ismini eleme potasına çıkarmıştı. Dün akşamki elemede en az oyu alan Denisa olunca yarışmaya veda eden isim oldu.ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?Ünlüler ve Gönüllüler eleme öncesi ödül oyununa çıktılar. Yine çok zorlu bir parkurda mücadele veren her iki takımda gerilim yüksek düzeydeydi. Heyecan dolu oyunu Gönüller takımı kazandı ve ödülün sahibi oldular. İletişim Ödülü'nü kazanan Gönüllüler Takımı yarışmacıları, hayranlarından gelen mesajları okudu. Güzel mesajlar alan yarışmacıların mutlulukları yüzlerine yansıdı.İLHAN VE FATİH ARASINDA BÜYÜK KAVGAİlhan Mansız ve Fatih Hürkan ödül oyunu sırasında kavgaya tutuştu. İkiliyi ayırmak için diğer yarışmacılar devreye girdi. Bu çabasının yeterli olmaması ve İlhan ve Fatih'in kavga ederken yere düşmesi gecenin dikkat çekici ayrıntılarından oldu. İkili diskalifiyenin eşiğinden döndü.ACUN'DAN BÜYÜK SÜRPRİZTV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla ilgili birbirinden farklı ve ses getirecek açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, 'Survivor Panaroma' programında büyük bir sürprize imza attı. Ilıcalı, bu sene Survivor'da ödül olarak yarışmacıları Venezuela'daki Los Roques adlı adaya götüreceklerini açıkladı."CAN ÇEKİŞEREK İFTARA GİRİYORUM"Survivor'da bu sene şartların neden ağırlaştığı konusunda bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, kendinden örnek vererek konuya açıklık getirdi. Yarışmacılardan Eser'in geçirdiği açlık kriziyle ilgili olarak, durumun bünyeden bünyeye farklılık göstereceğini belirten Ilıcalı, "Mesela ben Ramazan'da can çekişerek iftara giriyorum" dedi.