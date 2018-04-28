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Survivor'da kavga! Turabi diskalifiye mi olacak?

Survivor 2018'in 28 Nisan Cumartesi ekrana gelecek olan 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu sırasında, Hakan, Anıl ve Turabi arasında büyük bir kavga yaşanıyor. Turabi Anıl'a omuz attıktan sonra Hakan'la kavga ediyor. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga sonunda Ilıcalı, Turabi'ye 'Kendi kurallarını uygulamaya başladın. Burası senin çiftliğin değil. Akşama karar vereceğiz' diyor. Survivor yeni bölümde Turabi diskalifiye mi olacak?

Survivor'da kavga! Turabi diskalifiye mi olacak?

Survivor 2018'in 28 Nisan Cumartesi ekrana gelecek olan 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu sırasında, Hakan, Anıl ve Turabi arasında büyük bir kavga yaşanıyor. Turabi Anıl'a omuz attıktan sonra Hakan'la kavga ediyor. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga sonunda Ilıcalı, Turabi'ye 'Kendi kurallarını uygulamaya başladın. Burası senin çiftliğin değil. Akşama karar vereceğiz' diyor. Survivor yeni bölümde Turabi diskalifiye mi olacak?

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:51
Survivor'da kavga! Turabi diskalifiye mi olacak?

Survivor'ın Cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümün tanıtımı herkesi şaşkına çevirdi. Kritik öneme sahip dokunulmazlık oyunu sırasında, son haftaların şanssız takımı Ünlüler'de sinirler iyice geriliyor.

TURABİ, ANIL'A OMUZ ATINCA ORTALIK KARIŞTI! KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu dokunulmazlık oyunu sırasında, Gönülüller benchine gelen Turabi, Anıl'a arkadan omuz atarak vuruyor. Sonrasında ise kendisine tepki gösteren Hakan Hatipoğlu'yla tartışan Turabi çılgına dönüyor. Turabi, 'Hakan kendine gel beni böyle tersleyemezsin. Bana el kol hareketi yapamazsın' diye bağırdıktan sonra Hakan'ın üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının sakinleştirme çalıştığı Turabi bu defa da küfürler savuruyor.

ACUN'DAN TURABİ'YE SERT UYARI! TURABİ DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

Yaşanan büyük kavga sonrasında ise Acun Ilıcalı'nın çok sinirlendiği görülüyor. Turabi'yi çok sert bir şekilde uyaran Acun Ilıcalı, 'Turabi'yi baştan uyardım. Burada kendi kurallarını uygulamaya başladın. Burası senin çiftliğin değil Turabi. Bununla ilgili akşam karar vereceğiz' diyor.

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ÜNLÜLER'DE TURABİ'DEN MUSTAFA KEMAL'E SERT SÖZLER!

Survivor yeni bölümde Ünlüler takımı arasında sürekli oyun kaybetmelerinin ardından yeni krizler çıkıyor. Son ödül oyununda Mustafa Kemal ile Elif arasında yaşanan tartışmanın ardından Turabi'den sert bir uyarı geliyor. Turabi, Mustafa Kemal'e 'Her ne olursa olsun bir daha kız kardeşlerimize bağırma. Kusura bakma da eski Turabi olsaydı senin yakana yapışırdım' diyor.

'BENİ KURBAN ETTİLER'

Son konseyde adının takım arkadaşları tarafından yazılmasının üzüntüsü hala yaşayan Mustafa Kemal ise, takımla problemlerinin olduğunu söyleyerek, 'Takımla biraz problemlerim var. Kendi arkadaşlarını yazmamak için beni kurban ettiler. İnsan su gibi olmamalı. Hangi kaba konulursa ona göre şekil almaması lazım. Bundan sonra herkese hak ettiği kadar saygı ve iyi niyet göstereceğim' şeklinde konuşuyor.

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