Survivor'da eleme adayları belli oldu

Survivor'da iki dokunulmazlık oyunu sonucu belirlenen eleme adayları belli oldu. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti. Eleme adayı olarak konseyden eşit oyu alan Yağmur ve Murat çıktı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Hilmi Cem ise eleme adayı olarak Birsen’i seçti. Bu akşam oynanan yarışmayı Gönüllüler kazandı. Yenilen ünlüler konseyde eleme adayı olarak Elif’i seçti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal, eleme adayı olarak Yiğit’i belirledi. İşte dokunulmazlık oyunu ve Survivor 2018 son bölümden detaylar…

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018’de artık haftada iki defa dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dün akşam oynanan oyunu Gönüllüler Takımı kaybetti. Oylama sonucu çıkan isimler eşit olunca iki isim eleme adayı oldu. Haftanın ilk adayları Yağmur ve Murat oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem ise Birsen’i aday olarak seçti.

Dokunulmazlık oyununda bu hafta gözleri kapalı olan yarışmacılar birbirlerinin sırtında bulunan bez işareti ilk önce almaya çalışacaklar. İki kez kazanan yarışmacı takımına bir puan kazandıracak.

Gönüllüler’de Birsen oyunu kazanınca kızına armağan etti. Ardından Birsen’in kızı Vera’nın doğum gününü tüm takım kutladı.

Survivor’da nefes kesen mücadelede oyun 9-9’a geldi ve en iyi erkek ve kadın adaylar yarıştı. Son oyunda dört olan takım yarışmayı kazandı. Ümit Karan karşısında Murat kazandı ve yarışmayı Ünlüler Takımı kazandı. Gönüllüler dokunulmazlığı elde ettiler.

Ünlüler 9-10 Gönüllüler

Acun Ilıcalı dokunulmazlık sembolünü bu akşam muhteşem performansı ile göz dolduran Murat’a verdi. Acun Ilıcalı Murat’a LeBron benzetmesi yaptı.

ÜNLÜLERDEN NAGİHAN’A TEPKİ

Parmağı sakatlanan Nagihan’ın oynamamasına Ünlüler tepki gösterdi. İyi olmadığı oyunu bilerek oynamadığını iddia eden Ünlüler Nagihan’a örnek olarak Sema’yı gösterdi. Ünlüler Sema’nın doktor raporu olmasına rağmen oynadığını söylediler.

Gönüllüler’den Damla da Nagihan’a tepkisini gösterdi. İstatistik kovaladığını dile getiren Damla ayrıca şaşırmadığını da söyledi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU

Alp Kırşan: Gördünüz düzenek bir demir parçasını tutuyorsunuz. Üzerine küpler eklenecek ve dengede tutmaya çalışacaksınız.

Mustafa Kemal, bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

Alp Kırşan, dokunulmazlık kolyesini Mustafa Kemal’a teslim etti.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dün yapılan oylama sonucunda ilk eleme adayları belli oldu. Oylamada eşit sayıda oy çıkınca Yağmur ve Murat eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Hilmi Cemikinci adayı Birsen olarak belirledi.

Ünlüler dokunulmazlık oyununu kaybetti ve iki kişi eleme adayı olacak. Bu akşam yapılan oylamada Elif çıktı ve dördüncü aday da belirlendi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal eleme adayı olarak Yiğit’i seçti. Belirlenen beş isimden biri SMS oylaması sonucu adaya veda edecek. Adaya veda edecek isim yeni bölümde yani yarın belli olacak.