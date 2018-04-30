Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
172.058
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5690
EURO
4.9000
Ölümlü kaza!
ÖLÜMLÜ KAZA
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Araçda uyuşturucu bulundu
ARAÇDA UYUŞTURUCU BULUNDU
banner256
Flaş Haber
Ölümlü kaza!
Kapat

Survivor'da eleme adayları belli oldu

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. Son ana kadar süren mücadele 9-9'a geldi. Survivor 2018'de dokunulmazlık mücadelesinin ardından konseyde eleme adayları belli oldu. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayları kim oldu? İşte son bölümden detaylar...

Survivor'da eleme adayları belli oldu

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. Son ana kadar süren mücadele 9-9'a geldi. Survivor 2018'de dokunulmazlık mücadelesinin ardından konseyde eleme adayları belli oldu. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayları kim oldu? İşte son bölümden detaylar...

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:56
Survivor'da eleme adayları belli oldu

Survivor'da iki dokunulmazlık oyunu sonucu belirlenen eleme adayları belli oldu. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti. Eleme adayı olarak konseyden eşit oyu alan Yağmur ve Murat çıktı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Hilmi Cem ise eleme adayı olarak Birsen’i seçti. Bu akşam oynanan yarışmayı Gönüllüler kazandı. Yenilen ünlüler konseyde eleme adayı olarak Elif’i seçti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal, eleme adayı olarak Yiğit’i belirledi. İşte dokunulmazlık oyunu ve Survivor 2018 son bölümden detaylar…

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018’de artık haftada iki defa dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dün akşam oynanan oyunu Gönüllüler Takımı kaybetti. Oylama sonucu çıkan isimler eşit olunca iki isim eleme adayı oldu. Haftanın ilk adayları Yağmur ve Murat oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem ise Birsen’i aday olarak seçti.

Dokunulmazlık oyununda bu hafta gözleri kapalı olan yarışmacılar birbirlerinin sırtında bulunan bez işareti ilk önce almaya çalışacaklar. İki kez kazanan yarışmacı takımına bir puan kazandıracak.

Gönüllüler’de Birsen oyunu kazanınca kızına armağan etti. Ardından Birsen’in kızı Vera’nın doğum gününü tüm takım kutladı.

Survivor’da nefes kesen mücadelede oyun 9-9’a geldi ve en iyi erkek ve kadın adaylar yarıştı. Son oyunda dört olan takım yarışmayı kazandı. Ümit Karan karşısında Murat kazandı ve yarışmayı Ünlüler Takımı kazandı. Gönüllüler dokunulmazlığı elde ettiler.

Ünlüler 9-10 Gönüllüler

Acun Ilıcalı dokunulmazlık sembolünü bu akşam muhteşem performansı ile göz dolduran Murat’a verdi. Acun Ilıcalı Murat’a LeBron benzetmesi yaptı.

ÜNLÜLERDEN NAGİHAN’A TEPKİ

banner223
Parmağı sakatlanan Nagihan’ın oynamamasına Ünlüler tepki gösterdi. İyi olmadığı oyunu bilerek oynamadığını iddia eden Ünlüler Nagihan’a örnek olarak Sema’yı gösterdi. Ünlüler Sema’nın doktor raporu olmasına rağmen oynadığını söylediler.

Gönüllüler’den Damla da Nagihan’a tepkisini gösterdi. İstatistik kovaladığını dile getiren Damla ayrıca şaşırmadığını da söyledi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU

Alp Kırşan: Gördünüz düzenek bir demir parçasını tutuyorsunuz. Üzerine küpler eklenecek ve dengede tutmaya çalışacaksınız.

Mustafa Kemal, bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

Alp Kırşan, dokunulmazlık kolyesini Mustafa Kemal’a teslim etti.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dün yapılan oylama sonucunda ilk eleme adayları belli oldu. Oylamada eşit sayıda oy çıkınca Yağmur ve Murat eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Hilmi Cemikinci adayı Birsen olarak belirledi.

Ünlüler dokunulmazlık oyununu kaybetti ve iki kişi eleme adayı olacak. Bu akşam yapılan oylamada Elif çıktı ve dördüncü aday da belirlendi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal eleme adayı olarak Yiğit’i seçti. Belirlenen beş isimden biri SMS oylaması sonucu adaya veda edecek. Adaya veda edecek isim yeni bölümde yani yarın belli olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı’dan Turabi kararı!
Acun Ilıcalı’dan Turabi kararı!
Survivor'da kavga! Turabi diskalifiye mi olacak?
Survivor'da kavga! Turabi diskalifiye mi olacak?
Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
La Casa De Papel'e Türk oyuncu
La Casa De Papel'e Türk oyuncu
Bir dizi daha final yapıyor
Bir dizi daha final yapıyor
Kanal D'de sezon sonu üç dizi birden final yapıyor
Kanal D'de sezon sonu üç dizi birden final yapıyor
Yarışmaya devam edecek mi? Acun açıkladı!
Yarışmaya devam edecek mi? Acun açıkladı!
Survivor’da bu hafta eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor’da bu hafta eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da korkunç olay! Bir anda...
Survivor'da korkunç olay! Bir anda...
İşte Survivor'da bu hafta eleme adayları!
İşte Survivor'da bu hafta eleme adayları!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim