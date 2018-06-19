banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93043
ALTIN
193.340
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2317
EURO
5.4759
18 Haziran çekilişi devretti
18 HAZİRAN ÇEKİLİŞİ DEVRETTİ
Çatalköy'de silahlı saldırı
ÇATALKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI
Girne'de silahlar konuştu
GİRNE'DE SİLAHLAR KONUŞTU
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
banner282

Survivor'a veda eden isim belli oldu

Survivor'da Turabi, Sema ve Murat eleme potasına çıkmıştı. Survivor adasına veda eden isim Sema Aydemir oldu.

Survivor'a veda eden isim belli oldu

Survivor'da Turabi, Sema ve Murat eleme potasına çıkmıştı. Survivor adasına veda eden isim Sema Aydemir oldu.

19 Haziran 2018 Salı 08:53
Survivor'a veda eden isim belli oldu

Survivor'ın geçtiğimiz bölümünde Acun Ilıcalı finale çok az bir süre kalan yarışmacılara büyük bir sürpriz yapmıştı. Yeni formatta artık yarışmacılar takım halinde değil bireysel olarak yarışacak ve haftada iki eleme yapılıyor. Bu hafta adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlarda Nagihan, parkurda ve atışlarda Sema'ya büyük bir üstünlük kurdu ve kazandı. Erkeklerde ödülü kazanan isim ise Adem'le final oynayan Anıl oldu. Ödülü kazanan yarışmacılardan Anıl Hilmi Cem'i seçti. Nagihan ise Hakan'ı seçti. Bu yarışmanın ödülü ise yarışmacılarPanama'ya gidip hamburger yediler.

SURVİVOR'DA ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

banner277
Survivor'da Turabi, Sema ve Murat'ın eleme potasına çıktığı konseyde adaya veda eden isim Sema oldu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir dizi daha final yapıyor
Bir dizi daha final yapıyor
Selami geri mi dönüyor? Bomba iddia!
Selami geri mi dönüyor? Bomba iddia!
Sevilen dizi final yapıyor
Sevilen dizi final yapıyor
Survivor'dan o isim elendi!
Survivor'dan o isim elendi!
İyileşen kolunu kendisi kırdı!
İyileşen kolunu kendisi kırdı!
Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü ismi transfer etti
Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü ismi transfer etti
Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu
Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu
Survivor'da kim elendi? İşte o isim
Survivor'da kim elendi? İşte o isim
FOX TV'nin iddialı dizisi için karar verildi!
FOX TV'nin iddialı dizisi için karar verildi!
Bir dizi daha final yapıyor
Bir dizi daha final yapıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim