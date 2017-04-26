Medya Alemi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 13:19

Sevilen Dizisi Final Yapıyor

Sevilen Dizisi Final Yapıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Hayat Bazen Tatlıdır final yapıyor
Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği bir gençlik dizisi olan Hayat Bazen Tatlıdır final yapma kararı aldı.



Star Tv'nin pazar akşamları ilgiyle izlenen dizisi olan Hayat Bazen Tatlıdır'dan hayranlarını üzecek karar. Başrol oyunlarıncan biri olan Birce Akalay, instagram hesabından yaptığı paylaşımla dizinin final yapacağını duyurdu.

REKABET KURBANI OLDU

Pazar günleri çekişmeli bir reyting mücadelesi veren 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisi, istediği sonucu elde edemedi ve son haftalarda reyting sıralamasında bir hayli gerilere düştü.

İLK BÖLÜMÜ İLE BİRİNCİ OLMUŞTU

Survivor ve Savaşçı'ya karşı reyting mücadelesi veren dizi yayın hayatına başladığı zaman birinci olmuştu.


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Moda Magazine Uluslararası Ödül Töreni Basın Toplantısı Gerçekleştirildi En Moda Magazine Uluslararası Ödül Töreni Basın...
Sevilen Dizi Final Yapıyor Sevilen Dizi Final Yapıyor
İçerde'nin Efsanesi Diziye Veda Ediyor İçerde'nin Efsanesi Diziye Veda Ediyor
Sevilen Dizi Final Yapıyor Sevilen Dizi Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Kara Sevda'da Ayrılık! Hayranları Şokta... Kara Sevda'da Ayrılık! Hayranları Şokta...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

En Moda Magazine Uluslararası Ödül Töreni...

Haberi Oku