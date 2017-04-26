Sevilen Dizisi Final Yapıyor

Hayat Bazen Tatlıdır final yapıyor



Star Tv'nin pazar akşamları ilgiyle izlenen dizisi olan Hayat Bazen Tatlıdır'dan hayranlarını üzecek karar. Başrol oyunlarıncan biri olan Birce Akalay, instagram hesabından yaptığı paylaşımla dizinin final yapacağını duyurdu.Pazar günleri çekişmeli bir reyting mücadelesi veren 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisi, istediği sonucu elde edemedi ve son haftalarda reyting sıralamasında bir hayli gerilere düştü.Survivor ve Savaşçı'ya karşı reyting mücadelesi veren dizi yayın hayatına başladığı zaman birinci olmuştu.