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22 Aralık 2016 Perşembe 17:25

Sevilen Dizisi Bitiyor

Sevilen Dizisi Bitiyor
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Show TV'nin sevilen dizisi bitiyor


Yazlık dizi olarak yayınlanmaya başlayan ve iyi reyting aldığı için yeni sezonda da devam eden 'Gülümse Yeter' dizisi bitiyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği; başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil'in rol aldığı 'Gülümse Yeter', Şubat 2017'de ekrana veda ediyor.

Show TV'nin yılbaşı tanıtımlarında oyuncularının da rol aldığı Gülümse Yeter, 26'ncı bölümde ekrana veda edecek.



Dizi, aldığı reytinglerle yaz aylarında, salı akşamları Show TV'nin yüzünü güldürmüştü.


 
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Sevilen Dizi Ekrana Veda Ediyor

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