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Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi ekranlara veda ediyor

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi ekranlara veda ediyor

26 Mayıs 2018 Cumartesi 18:45
Sevilen dizi final yapıyor

Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor! İşte final tarihi!

Star TV'nin 2 sezondur ekranda olan ve yüz binlerce takipçisi olan dizisi Fazilet Hanım ve Kızları final kararı aldı. İşte dizinin final tarihi...

Başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı, Sevinç Erol gibi ünlü isimlerin paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları final kararı aldı. İşte dizinin final tarihi…

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FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ SEZONDA YOK

Yeni sezonu göremeden final yapacak olan dizilere bir yenisi daha eklendi. Star TVnin Avşar Film imzalı iddialı dizisi Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor.

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FİNAL HAFTAYA…

“Fazilet Hanım ve Kızları” 50. bölümüyle 9 Haziran‘da ekranlara veda edecek.

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Son Güncelleme: 26.05.2018 18:50
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