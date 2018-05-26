Sevilen dizi final yapıyor

Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor! İşte final tarihi!

Star TV'nin 2 sezondur ekranda olan ve yüz binlerce takipçisi olan dizisi Fazilet Hanım ve Kızları final kararı aldı. İşte dizinin final tarihi...

Başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı, Sevinç Erol gibi ünlü isimlerin paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları final kararı aldı. İşte dizinin final tarihi…

Yeni sezonu göremeden final yapacak olan dizilere bir yenisi daha eklendi. Star TVnin Avşar Film imzalı iddialı dizisi Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor.



FİNAL HAFTAYA…

“Fazilet Hanım ve Kızları” 50. bölümüyle 9 Haziran‘da ekranlara veda edecek.