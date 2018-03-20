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Sevilen dizi final yapıyor!

O dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor!

O dizi final yapıyor

20 Mart 2018 Salı 17:27
Sevilen dizi final yapıyor!
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Milliyet Cadde yazarlarından Ali Eyüboğlu, Fox TV’nin yayından kaldırmaya karar verdiği konuşulan Şevkat Yerimdar dizisinin akıbetini sorguladı. İşte Ali Eyüboğlu'nun Şevkat Yerimdar ile ilgili yazdıkları...

"Son günlerde e-postama ve sosyal medya hesaplarıma sizlerden gelen mesajların çoğu, Limon Yapım’ın FOX’a çektiği ‘Şevkat Yerimdar’ dizisinin akıbetiyle ilgili…

'30 MART AKŞAMI FİNAL YAPACAK!'

‘Şevkat Yerimdar’ın final mi yoksa sezon finali mi yapacağını öğrenmek için FOX yöneticilerine sordum. Aldığım yanıt şu: “Dizi, 30 Mart akşamı ‘sezon finali’ yapacak, ağustos sonu veya eylül ayında yeniden ekranda olacak.”

Konu açıklığa kavuştu, dağılabiliriz arkadaşlar!"

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