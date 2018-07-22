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Sevilen dizi ekranlara veda etti!

Sevilen dizi ekranlara veda etti!

Sevilen dizi ekranlara veda etti!

Sevilen dizi ekranlara veda etti!

22 Temmuz 2018 Pazar 14:40
Sevilen dizi ekranlara veda etti!

Kocaman Ailem dizisi yayından kaldırıldı!

ATV ekranlarında yaz ayları için planlanan Kocaman Ailem dizisi, iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. Perşembe akşamları izleyici ile buluşan dizinin final kararı izleyicileri üzdü.

Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder ve Özlem Türkad gibi başarılı oyuncuları bünyesinde barındıran dizi, ne yazık ki beklentilerin altında kaldı.

8 bölüm ekranda kalabilen Kocaman Ailem, reytinglerinin düşük gelmesi ve haftalar geçmesine rağmen bir türlü düzelme olmaması nedeniyle yayından kaldırıldı.

AKSEL BONFİL DİZİDEN AYRILMIŞTI

Geçen bölüm de Demir karakterine hayat veren Aksel Bonfil’in diziden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

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