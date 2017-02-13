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13 Şubat 2017 Pazartesi 14:20

Sevilen Dizi Ekrana Veda Ediyor

Sevilen Dizi Ekrana Veda Ediyor
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Kanal D'nin iddialı dizisinden final kararı!
Kanal D'nin en iddialı dizilerinden biri olan Poyraz Karayel'den final kararı... Peki reytingleri alt üst eden dizi Poyraz Karayel ne zaman bitecek?

İşte ayrıntılar...

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği; başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel için final kararı alındı.



MedyaRadar'da yer alan habere göre üç sezondur Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin, 1 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 82. bölümüyle ekrana veda edecek.

Dizinin senaristi Ethem Özışık, soyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla final haberini duyurdu. Özışık, Twitter hesabından "Bitiyoruz albayım..." mesajını paylaşırken, İnstagram hesabından da "Son Hikaye Toplantısı Hatırası..." notuyla bir fotoğraf paylaştı.


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