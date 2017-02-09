Sevilen Dizi Ekrana Veda Ediyor

FOX TV’de ekrana gelen Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisi final kararı aldı. Dizinin 15. final bölümü fragmanı yayınlandı.

FOX TV’de Perşembe günü ekrana gelen Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisi final kararı aldı. İddialara göre dizinin final kararı almasına iki farklı sebep gösteriliyor. Birincisi, kanal yönetimi ile yapım firması tarafından dizinin devamı için sözleşme yenilenmemesi. İkinci iddia ise kanal yönetiminin rayting sonuçlarından memnun kalmaması. Dizi final bölümü ile 09 Şubat Perşembe günü saat 20:00’de ekrana veda edecek.