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20 Aralık 2016 Salı 20:45

Sevilen Dizi Ekrana Veda Ediyor

Sevilen Dizi Ekrana Veda Ediyor
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'Yeter' dizisi neden final yapıyor?
Atv'de yayınlanan 'Yeter' dizisi ekranlara veda ediyor.

Cenk Torun, kötü haberini Instagram sayfasında yaptığı açıklama ile duyurdu;

"İki sezondur devam eden dizimiz Yeter 40. Bölüm ile final kararı almıştır. Başta yapımcımız Ata Türkoğlu ve Koliba film olmak üzere desteğini hiç eksik etmeyen kanalımız Atv ye, genel koordinatörümüz Şebnem İlkere ,muhteşem bir senaryoya imza atan senaristlerimiz Nalan Meter Savaş ve Vilmer Özçınara, sevgili yönetmenimiz Kemal Uzun'a, görüntü yönetmenimiz Mete Şener'e, yönetmen yardımcımız Gamze Karasu'ya, tüm oyuncu arkadaşlarıma ve gece gündüz demeden hepimizden daha çok emek harcayan sanattan ışığa, prodüksiyondan rejiye, kostümden teknik ekibe kadar kısacası tüm çalışma arkadaşlarıma, en önemlisi bizi iki sezon boyunca hiç yanlız bırakmayan tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederim. Başka projelerde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın...."


 
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