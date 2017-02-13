Serhat Akın Survivor'a Veda mı Ediyor?



Acun Ilıcalı, ada konseyinde Serhat Akın'ın sağlık durumu hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Peki Serhat Akın Survivor'dan ayrılacak mı?'Survivor' yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde Serhat Akın'ın sağlk durumu hakkında flaş bir açıklamada bulundu.Reyting rekortmeni 'Survivor 2017'nin, 11 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlanan Serhat Akın'ın, yarışmaya devam edip etmeceği konusu belirsilizğini koruyor.Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, acılar içinde yerde kalan ve "Adalem koptu" diyerek gözyaşlarına boğulan eski milli futbolcu hakkında ada konseyinde konuştu.Acun Ilıcalı, "Serhat bugünü hastanede geçirdi. MR çekildi, durumu inceleniyor. Kesin bir şey yok, yarın kesinleşecek. Türkiye'deki doktorlarla da görüşülüyor. Doktorumuz Metin Kuş sabahtan beri gerekli mesaiyi yapıyor. Durumuyla ilgili net bilgiyi yarın vereceğiz. Biz de acil şifalar diliyoruz ve sonuçları tabii ki merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.SERHAT AKIN KİMDİR?Survivor 2017 yarışmacılarından Serhat Akın, 5 Haziran 1982 yılında Bretten'de dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır.1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.1999 yılında 4 kez Türkiye U-17 formasını giymiştir, aynı yıl içerisinde 3 kere de Türkiye U-18 formasını giymiş 4 gol atmıştır. 2000 yılından 2002 yılına kadar da Türkiye U-21 formasını 22 kere giymiş ve 12 gol kaydetmiştir. 2002 yılından itibaren ise Türkiye A Milli takım formasıyla 21 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır. Serhat Akın, Erzincan'lı olması sebebiyle Millî Takım da genelde 24 numarayı giymiştir.