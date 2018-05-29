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Selami geri mi dönüyor? Bomba iddia!

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanında Tuna ile Gönül karakterinin Özgür Ozan'ın oynadığı Selami karakteri için tartışmaları, Selami "Diziye geri mi dönüyor" sorusunu akıllara getirdi.

Selami geri mi dönüyor? Bomba iddia!

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanında Tuna ile Gönül karakterinin Özgür Ozan'ın oynadığı Selami karakteri için tartışmaları, Selami "Diziye geri mi dönüyor" sorusunu akıllara getirdi.

29 Mayıs 2018 Salı 08:43
Selami geri mi dönüyor? Bomba iddia!

Dizinin yeni fragmanında Selami'nin genç sevgili yaptığını öğrenen Gönül, eski eşinin evine gelebileceğini söylerken Tuna itiraz edip "O adam bu eve gelemez" diye karşılık veriyor. Gönül, "Gelecek, diyorum!" deyip son noktayı koyuyor. Dizide bu sahne Selami'nin geri gelip gelmeyeceğini düşündürdü.

GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İkilinin bu tartışması "Selami karakterini canlandıran Özgür Ozan, diziye geri mi dönüyor?" sorusu akıllara geldi.

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ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILACAK MI?

Özgür Ozan bilindiği üzere Arka Sokaklardizisinde "Hüsnü Çoban" karakterine hayat veriyor. Fakat son bölümde Hüsnü Çoban'nın ciddi bir hastalık yaşadığı ve hem ailesini hem de mesai arkadaşlarını hüzne boğduğu görülüyor. Herkes Hüsnü Çoban'ın akıbetini merak ederken bu gelişme Çocuklar Duymasın iddialarını da güçlendirdi.

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