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10 Şubat 2017 Cuma 11:29

RTÜK Müge Anlı'ya verdiği rekor cezayı geri aldı

RTÜK Müge Anlı'ya verdiği rekor cezayı geri aldı
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RTÜK Müge Anlı'ya verdiği rekor cezayı geri aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurul (RTÜK), ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu programa kestiği 1 milyon 320 bin liralık para cezasını kaldırdı.

RTÜK toplantısında Müge Anlı'nın programında insan kaçakçılığının reklamını yapması gerekçesiyle açılan dosyayı yeniden ele aldı. Tekrar konuşulan konuda daha önce verilen para cezası MHP'li üyelerin de desteğiyle geri alındı.

Müge Anlı, ATV'de sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında insan kaçakçılarına bağlanarak, Atalay Filiz'in kaçırılmasına vesile olmayacaklarını açıklayan insan kaçakçılarını seyirciye alkışlatmış, hatta insan kaçakçılarına "Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz?" şeklinde sorular bile yöneltmişti.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Müge Anlı'nın programını "İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi" gerekçesiyle RTÜK'e şikâyet etmişti.
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